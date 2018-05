Las mujeres de Ronaldinho a lo largo de su carrera

El 24 de julio del 2006, la modelo francesa reveló la relación que mantuvo con Ronaldinho al diario “The Sun”. “El entrenador no quería que las novias de los jugadores durmieran en el hotel del equipo, pero nosotros no aguantábamos estar separados”, confesó la mujer de 38 años, quien fue culpada por los bajos resultados futbolísticos que mostró el jugador del Barcelona en el Mundial de Alemania. Declaraciones que no fueron bien recibidas por el jugador.