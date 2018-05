¡LeBron tiene su ‘break’! Sus Cavs barrieron a los Raptors

El mejor equipo de la Conferencia Este fue eliminado por barrida nuevamente.

LeBron James envió a Toronto a sus vacaciones de verano por tercera temporada consecutiva y los Cavaliers de Cleveland completaron la barrida en la serie con un aplastante triunfo el lunes 128-93 sobre los Raptors para avanzar a la final de la Conferencia Este.

James finalizó con 29 puntos, 11 asistencias y pasó parte de los últimos 7:38 minutos en la banca en lo que fue el 10 triunfo consecutivo en playoffs de Cleveland sobre Toronto, que alteró su sistema, su plantel y su filosofía pero sigue sin derrotar al mejor jugador de la liga.

Kevin Love añadió 23 unidades y J.R. Smith tuvo 15 por los Cavs, que ahora pueden descansar en lo que concluye la serie entre Boston y Filadelfia.

Jonas Valanciunas anotó 18 tantos y Kyle Lowry repartió 10 asistencias para encabezar a los desesperados Raptors. La frustración de Toronto llegó a su punto más alto en el tercer periodo, cuando el estelar DeMar DeRozan fue expulsado por una falta flagrante.

LeBron glides through the air in #PhantomCam! #WhateverItTakes#NBAPlayoffspic.twitter.com/ursyIwNWoH

— NBA (@NBA) 8 de mayo de 2018