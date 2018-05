León de la Torre: “El respeto al Estado de derecho es la base de nuestra cooperación”

El embajador de la UE, León de la Torre, en entrevista con Los Tiempos en su despacho ubicado en Calacoto. | MARKA REGISTRADA El embajador León de la Torre durante la entrevista. | MARKA REGISTRADA



El embajador de la Unión Europea (UE), León de la Torre, habló con Los Tiempos sobre la cooperación a Bolivia, la más significativa a nivel de los países de la región.

En su despacho ubicado en la zona de Calacoto, al sur de la ciudad de La Paz, aprovechó para expresar su preocupación por la situación que atraviesa Venezuela, pero también dijo que la UE toma en cuenta la situación democrática de cada país para continuar con la cooperación.

-Los diputados del Parlamento Europeo que llegaron a Bolivia cuestionaron el tema de la justicia y de la democracia. ¿Cómo ve usted nuestro ambiente político y democrático?

-Por un lado, hay una estabilidad que es una novedad en la historia de los últimos dos siglos de Bolivia, una estabilidad que ha permitido el desarrollo del país y, por el otro lado, hay un debate vivo político, tanto en el Parlamento como en los medios de comunicación, en las redes sociales que es fundamental para una democracia vital y participativa.

Nosotros estamos siempre apoyando a Bolivia para fortalecer y profundizar su democracia, el funcionamiento de sus instituciones. Hemos visto avances y vamos a seguir cooperando.

Justo un hecho reciente que la región la UE está también comprometida en el proceso de paz de Colombia, desde la negociación con un apoyo político y presupuestario para que se cumplan todos los objetivos acordados y que se consiga una Colombia en paz y progreso para todos. Y el compromiso de la UE también se ve con Venezuela, donde la Unión sigue muy preocupada con el desarrollo de ese país. Nosotros rechazamos las últimas elecciones porque no se han podido celebrar en las condiciones democráticas mínimamente exigibles, no es representativo el resultado y justo la alta representante y los países de la UE acordaron un comunicado por el que exigen a las autoridades del Gobierno de Venezuela que recupere la democracia, el diálogo con la oposición, se celebre las elecciones adecuadas, se ponga en libertad a los presos políticos, se dejen de violar los derechos humanos. Se hace un señalamiento muy fuerte porque Venezuela es un país muy importante para la UE.

-¿El tema de la democracia, el respeto de los derechos humanos es fundamental para que la UE siga cooperando a los países?

-Claro, para nosotros es la base de la Unión. Después de las guerras europeas que nos llevaron al horror extremo, pues precisamente la UE es el esfuerzo para que todos juntos construyamos una comunidad basada en esos valores, la democracia, Estado de derecho, en los derechos humanos y eso lo queremos compartir con los países que son nuestros amigos, que son nuestros socios en el mundo. Eso, pues, es la base de nuestra cooperación.

-En el caso específico de Bolivia, ¿se hace un monitoreo de la democracia?

-Tenemos un diálogo político, también a través de nuestra relación comercial, unilateral, tenemos una revisión anual de compromisos de Bolivia con una serie de convenios de las Naciones Unidas y eso pues cada año se va avanzando y se va comprobando cómo Bolivia va cumpliendo los objetivos suyos y también generales de democracia y derechos humanos.

El que Bolivia apoye a los países no alineados como Venezuela, ¿no entorpece la relación con la UE?

Bueno, ahí tenemos una postura diferente, desde luego, nosotros obviamente a ninguno de los países con los que tenemos relación de cooperación —en todos los ámbitos como es Bolivia— no pedimos que coincidamos en todos nuestros análisis y valoraciones, pero sí intentamos de coincidir en la mayoría. En el tema de Venezuela, nosotros tenemos una postura diferente y que además tiene el respaldo de muchos países.

-¿No le llama la atención que en Bolivia haya manifestaciones que cuestionan al Gobierno por el tema de la reelección, porque estaríamos yendo por el mismo camino que Venezuela y que, incluso, se han acudido a distintas instancias internacionales por este tema?

-Bueno, nosotros seguimos la situación política, obviamente, no voy a hacer una valoración a la situación política, pero sí que respetamos las decisiones soberanas y legítimas que se adopten y siempre vamos a apoyar el fortalecimiento institucional y democrático de los países en los que tenemos una relación, esa es una de nuestras prioridades.

Nosotros trabajamos con los Gobiernos, pero también trabajamos con la sociedad civil y con las autoridades locales, precisamente, porque queremos una democracia fuerte, participativa, donde la sociedad se expresa y donde la sociedad civil sea activa, participativa, que es uno de los canales importantes para que una democracia esté viva.

-Entonces, ¿no pasan desapercibidas esas manifestaciones que se dan?

-El debate de la reelección es un debate regional que efectivamente se ha planteado en varios países, en algunos países se han aceptado, en otros se ha rechazado, hay distintas formulaciones si puede ser inmediato o no inmediato, indefinido o no indefinido. En algunos países se ha sometido a referendo y en otros no, en algunos países se ha decidido por una corte o por una interpretación de una normativa internacional. Bueno, es un debate no sólo en Bolivia, sino en la región de América Latina.

Yo sólo recuerdo que, en términos de la ciencia política, un régimen presidencialista otorga muchísimo poder al presidente y, en la teoría de derecho político, precisamente como contrapeso a ese poder concentrado en el presidente, se introdujo el tema delimitación de mandato.

“ES MUCHO MÁS FÁCIL PRESERVAR LA MASA FORESTAL QUE REFORESTAR”

Uno de los pilares de cooperación de la Unión Europea (UE) es el apoyo al medio ambiente y agua, para lo cual tiene un presupuesto de 100 millones de euros —más de 850 millones de bolivianos—, que están comprometidos con Bolivia.

-En el tema de apoyo en la lucha contra el narcotráfico y la coca, el año pasado se ha aprobado la nueva Ley de la Hoja de Coca y ha causado una disputa entre los cocaleros de Chapare y Yungas de La Paz. ¿Cómo ve la UE está situación?

-Nosotros tenemos dos sectores. Por un lado, el apoyo al desarrollo alternativo porque queremos dar una salida distinta a la producción de hoja de coca a la población en ambas regiones y, por otro lado, una lucha eficaz contra el narcotráfico, que efectivamente la nueva ley aumentó la zona de cultivos.

Nosotros entendemos que hay una parte —de acuerdo a los estudios que hemos realizado en el pasado con el Gobierno— que se dedica efectivamente al uso tradicional, al “acullicu”, y ahí no hay ningún cuestionamiento de nuestra parte, se respeta; pero el problema para nosotros lo plantea efectivamente el excedente que acaba transformando en sustancias ilegales y terminan en mercados, entre ellos, también el europeo.

Estamos colaborando muy eficazmente, diría yo, con las autoridades bolivianas para intentar reducir ese desvío al narcotráfico. En eso, las nuevas leyes —y quiero recalcarlo— nos ofrecen nuevos instrumentos de lucha más eficaz contra el narcotráfico y estamos colaborando de una manera muy activa con el Gobierno y sobre todo con el Ministro de Gobierno.

-En un principio, ustedes habían observado esta ampliación de cultivos que plantea la nueva ley, y el Gobierno ha hecho las explicaciones correspondientes. ¿Les ha convencido de esta decisión?

-Es una decisión soberana del Parlamento y el Gobierno boliviano. Una vez adoptada, nosotros lo único que podemos hacer es en su caso es lamentar que se haya aumentado la zona de cultivo, pero tenemos una actitud constructiva y positiva y queremos seguir cooperando en este ámbito, desde luego, y lo que queremos hacer es ver todas las posibilidades que nos dan las nuevas leyes para tener una lucha más eficaz contra el narcotráfico

Al fin y al cabo, la zona de producción de cultivos es un dato; pero si somos eficaces en la lucha contra el narcotráfico, estamos también consiguiendo nuestro objetivo que es evitar que haya mercado de cocaína boliviana.

-Según los datos que maneja la UE, ¿cuánto de la cocaína que transita por Bolivia se va a Europa?

-Según los datos que manejamos, que no son datos que no son completos, probablemente, la cocaína que transita por Bolivia tanto de países de la región como de la producción propia, primero entra al mercado brasileño —que tiene una demanda creciente, lamentablemente para ese país— y luego continúa hacia el continente africano, África occidental, y de ahí al sur de Europa. Lo sabemos porque hay operativos importantes y se detienen a personas con cantidades importantes de cocaína.

-Se dice que entre un 70 y 80 por ciento de la cocaína que transita por Bolivia tiene como destino Europa.

-Sí, nosotros creemos que la mayor parte acaba en Europa, de hecho, muy poco va hacia el norte; de hecho, la mayor parte va primero a Brasil, porque antes era una cantidad marginal que ahora está creciendo, y la mayor parte, desde luego, más del 50 por ciento, va a Europa.

-Así como EEUU tenía la DEA en Bolivia, ¿la UE piensa crear alguna instancia similar?

-No, en lo absoluto. Nosotros colaboramos con las autoridades, con las fuerzas policiales especializadas, con programas de asistencia de capacitación de varios Estados miembros y, hasta ahora, de una manera provechosa y propositiva y que está dejando buenos resultados.

FICHA PERSONAL

Nombre: León de la Torre Krais

Cargo: Embajador de la Unión Europea en Bolivia

Estudios: Licenciado en Derecho y en Dirección de Empresas

Trayectoria: Ingresó en 1994 en la carrera diplomática. Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Ecuador y China. Fue consejero cultural en la embajada de España en Chile.