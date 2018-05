Lo que no sabías de Jennifer Aniston, la actriz más querida de Hollywood

Enfrentadas. La relación con su madre estaba lejos de ser perfecta. Aniston la recuerda demasiado crítica y exigente. Madre e hija estuvieron distanciadas nueve años, en parte porque Dow escribió un libro acerca de su relación, titulado From Mother and Daughter to Friends: A Memoir (1999). Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, la actriz dijo que su progenitora era “muy rencorosa“. Dow murió el 26 de mayo de 2016.