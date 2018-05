Logística de Bolivia con alto costo para el comercio exterior

En muchos productos representa el 50% hasta llegar a destino.

Contexto. Faltan condiciones en las infraestructuras carreteras, además de mayor flexibilidad en los trámites que se realizan para la exportación e importación.

Ref. Fotografia: Foro. Expertos hablaron sobre logística en el evento organizado por la Cainco.

Uno de los grandes problemas que tiene Bolivia, es la escasa estrategia logística integral en el marco de las políticas y proyectos de integración que se han emprendido. Si bien se han hecho inversiones para mejorar las carreteras del país, no ha sido suficiente para reducir los costos logísticos y hacer un comercio exterior más competitivo, según lo señalan expertos en el tema, en el marco del segundo foro internacional de logística, organizado por la Cámara de Industria y Comercio y Turismo de Santa Cruz (Cainco).

Bolivia con una posición retrasada en logística. Javier Gil, director ejecutivo de la fundación GS1 Bolivia, empresa del grupo Cainco, dijo que en un informe del Banco Mundial que evalúa un índice logístico de 160 países, Bolivia se encuentra en la ubicación 134, y esto por las diversas dificultades que tiene el país en este ámbito. “Hay varias problemáticas, una de las más importantes, por ejemplo, es la infraestructura logística en Bolivia que es la parte dura, son la red caminera, la red ferroviaria, el estado de las carreteras. Por eso es importante en una segunda fase contar con la colaboración de la parte del Gobierno”, explicó.

Es necesario consolidar la ventanilla única de trámites. Rafael Riva, gerente técnico de la Cámara de Exportadores y Logística de Santa Cruz (Cadex), indicó que el costo logístico del comercio exterior de Bolivia es el más caro de la región, debido a que no tenemos una infraestructura logística adecuada, si bien ha habido una inversión en carreteras se han mejorado, pero en el costo logístico no solo está el transporte, sino en lo que son los almacenamientos y la parte documental.

“Como Cámara de Exportadores estamos promoviendo y queremos que consolide un proyecto de hace varios años que es la ventanilla única de Comercio exterior que va a facilitar todo el proceso de trámite”, explicó Riva, a tiempo de agregar que si podemos ser más eficientes en tema documentales, agilizar pasos en frontera, mejorar todo lo que es el proceso de obtención de licencias, certificados tanto para la exportación como para la importación los costos podrían reducirse hasta un 20%, toda vez que hoy en día los costos logísticos de un sector puede significar hasta el 50% del costo final de un producto en destino.

Falta innovación y tecnología. En su disertación en el foro, el presidente de la Cadex, Oswaldo Barriga, dijo en Bolivia el acceso al internet no es el óptimo, ya que no se está en los niveles que están los países vecinos, por lo que no se pueden hacer negocios competitivos porque la esencial herramienta no es la más adecuada “La innovación que tiene Bolivia en negocios por una gran cantidad de factores es muy baja, nos falta desarrollar un mayor nivel de innovación en los negocios, hoy por hoy la mayoría son copiados”, expresó Barriga.

60 Dólaresaproximadamente es el costo para mover una tonelada de un producto a puertos.

EL DÍA / Santa Cruz