López a Ortiz y Doria Medina: “Por qué no quieren debatir con esta mujer, soy la vocera del Presidente”

La Ministra de Comunicación, Gisela López, aseguró que los opositores tienen el afán de dañar la imagen del presidente Morales y ocultar los logros de gestión social logrados en los 12 años de “revolución”.

Ministra de Comunicación, Gisela López. Foto: BTV

La Paz, 18 de mayo (ANF).- La ministra de Comunicación, Gisela López, retó hoy públicamente al político Samuel Doria Medina y al senador Oscar Ortiz a debatir con ella en representación del primer mandatario Evo Morales, enfatizando que el presidente tiene que hacer gestión de gobierno.

“Por qué no quieren debatir con esta mujer, soy la vocera del Presidente (…) El Presidente en este momento está haciendo gestión, para debates con políticos como Samuel Doria Medina estamos nosotras”, sostuvo López este viernes en conferencia de prensa

Aseguró que los opositores tienen el afán de dañar la imagen del presidente Evo Morales y ocultar los logros de gestión social logrados en los 12 años de “revolución”.

La reacción tuvo lugar luego de las denuncias de Oscar Ortiz sobre el supuesto vínculo de Morales en hechos de corrupción y una serie de mensaje de Twitter de Doria Medina criticando la construcción de la Casa del Pueblo.

Tras invitar a los políticos al debate, aseguró que se puede debatir tanto del pasado como del presente.

“Le hemos dicho (a Samuel) que podemos debatir de narcotráfico como fueron los vínculos del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) de su partido con el narcotráfico versus la lucha contra el narcotráfico que hace nuestro gobierno (…) le hemos también que podemos debatir sobre privatización como cuando él fue ministro se vendió la patria”, manifestó López

También afirmó con Ortiz podrían debatir de temas como separatismo, Opus Dei, racismo, clasismo y otros.

“Pero qué hacen estos dos políticos, don Samuel Doria Medina se corre del debate, don Oscar Ortiz se corre del debate, ¿será porque soy mujer? me pregunto no se olviden que soy la ministra de Comunicación y la vocera del presidente; por qué se corren, por qué no quieren debatir con la ministra de Comunicación, saben que tenemos la verdad”, insistió.

“No se escondan tras redes sociales para insultar a esta Ministra”, concluyó.