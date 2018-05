Los Morbotones vuelven a los escenarios con una ensalada de situaciones cotidianas

EL DEBER

¡Yo quiero una ciudad la cagada!¡Traslademos el humor ¡Se puede! ¡Riámonos juntos! es el nombre del nuevo espectáculo que el grupo Los Morbotones presentará en julio.

“Es el nombre más largo que hemos tenido (risas)”, contó Porfirio Azogue, uno de los integrantes del grupo teatral-musical en el que comparte el escenario con Claudio Arduz, Marvin Montes, Pablo Crespo, David Zurita y ‘Chichi’ Kim.

Azogue adelantó que el público verá una pequeña opereta, la primera telenovela mexicano-boliviano-japonesa, una versión del traslado de los mercados, una entrevista exclusiva íntima a Evo Morales, el asalto al banco Unión y humor general trabajado con clown.

“ Venimos trabajando desde enero”, señaló el actor y director.

Los Morbotones ya han presentado cuatro obras desde su primera presentación: Humor animal (2013), Erecciones nacionales (2014), ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh, oh, oh! (2015) y Bolivia Joda (2016).

Fuente: eldeber.com.bo