Lucien Favre, nuevo técnico del Borussia Dortmund

El entrenador suizo estampó su firma por dos temporadas con el club de la Bundesliga

El suizo Lucien Favre será el nuevo entrenador del Borussia Dortmund, donde relevará en el banquillo al austríaco Peter Höger, informó el club alemán.

Favre, procedente del Niza, firmará con el Dortmund hasta el 30 de junio de 2020.

Favre ya tiene experiencia en la Bundesliga donde ha dirigido al Hertha Berlín y al Borussia Mönchengladbach, equipo al que primero libró del descenso y luego llevó a la clasificación para la UEFA Champions League.

El Dortmund viene de una temporada accidentada en la que, después de un gran comienzo, cayó en una crisis que llevó a la destitución del entrenador Peter Bosz que fue relevado por Stöger.

Stöger, con contrato sólo hasta el final de este campaña, salvó la clasificación para la UEFA Champions League pero el desempeño del equipo estuvo por debajo de las expectativas.

Ya en el momento de la destitución de Bosz, Favre estuvo en el abanico de candidatos del Dortmund que ahora logró ficharlo gracias a que su contrato con el Niza tenía una cláusula de rescisión de 3 millones de euros.

