Macron: “Europa debe hacerse respetar”

El equipo de prensa del Palacio del Elíseo había velado porque hubiera un sillón cómodo para el presidente francés en la sala donde se realizó la entrevista. Pero Emmanuel Macron prácticamente no lo necesitó. Durante la conversación de 20 minutos con Deutsche Welle y la primera cadena de la TV alemana, estuvo sentado casi todo el tiempo en el borde del asiento, empuñó la mano, gesticuló con ambos brazos e intentó plantear en forma convincente sus puntos de vista a los entrevistadores, Max Hofmann, de DW, y Caren Miosga, de la ARD. Dinámico, enérgico, despierto, pero también paciente ante las demoras de origen técnico se mostró el presidente, de 40 años de edad, que cumple casi exactamente un año en el cargo. Está orgulloso de haber producido ya un fuerte cambio en Francia en este año. Ahora quiere arrastrar a otros europeos. Ese es su mensaje en la primera entrevista que concede a la televisión alemana.

Pero primero abordó el tema número uno de política exterior. “Lamento la decisión del presidente estadounidense”, señaló Emmanuel Macron, refiriéndose a la retirada del acuerdo atómico con Irán. “Creo que es un error y por eso los europeos debemos permanecer unidos dentro del marco del acuerdo”. Antes de la entrevista, Macron había hablado por teléfono con el presidente iraní, Hassan Rohaní, a quien aseguró que la Unión Europea permanecerá a bordo. El presidente francés admitió que su alegato a favor del acuerdo nuclear encontró oídos sordos en Trump. “Mi propuesta a Trump era no lanzar todo por la borda”, dijo. A su juicio, no porque una parte se retire se puede desechar todo el acuerdo. “Debemos completarlo y ampliarlo más allá de 2025. Se requiere un marco más amplio”, señaló, agregando que trabajará en ello con los restantes europeos.

“Europa debe salvar el orden multilateral”

Macron aboga, sin embargo, por no concebir las relaciones con Estados Unidos solo como una crisis. También hay muchos intereses compartidos, en materia de seguridad y combate al terrorismo. “Hay tensiones, pero también existe un fuerte lazo”, subrayó. Durante la entrevista, realizada en Aquisgrán, el presidente afirmó que Europa no debe agachar la cabeza en la pugna sobre aranceles y comercio con Estados Unidos. “En este tema, Europa debe hacerse respetar. Somos una gran potencia comercial. Estados Unidos es un socio y aliado, pero tenemos reglas. Y debemos velar porque esas reglas sean respetadas”. A fines de mayo, el presidente estadounidense decidirá si la UE sigue liberada de los nuevos aranceles para el acero y el aluminio. La UE ha amenazado con represalias, en caso contrario. “Pienso que hoy estamos en un momento histórico para Europa. Europa tiene la tarea de reguardar este orden multilateral que erigimos al término de la II Guerra Mundial y que ahora se ve amenazado”, puntualizó.

Con una sonrisa, Macron rechazó la pregunta de si está decepcionado de la canciller Angela Merkel porque Alemania tarda tanto tiempo en dar respuesta a sus numerosas propuestas de reformas europeas. “No, en lo absoluto; no estoy decepcionado”, afirmó Macron y agregó: “Ahora Alemania formulará su respuesta a nuestras propuestas y tengo grandes expectativas. Espero que la canciller y su gobierno estén a la altura de las tareas. Y que juntos podamos trabajar por una Europ más fuerte, una Europa soberana, una Europa unida”.

Macron en la entrevista con DW y ARD.

El futuro del euro

Macron no puede entender las críticas a su ritmo de reformas y las amplias propuestas dirigidas a la UE. Aclara que no exige que exista un ministro de Finanzas europeo, pero apunta que las tareas deben ser realizadas: “Da igual cómo se llame la institución, lo decisivo es la meta”. A su juicio, la unión monetaria de la eurozona no podrá perdurar si no hay transferencias de los Estados ricos a los pobres. “Tenemos que liberarnos de tabúes y egoísmos”, afirmó en la entrevista. Las transferencias son un tabú alemán que debe romperse. “También Francia tiene un tabú, y es la modificación del tratado de la UE; pero también este debe romperse. Tendremos que modificar el tratado”, apuntó. Los presidentes franceses no se han atrevido hasta ahora a hacerlo, porque para ello se requeriría una arriesgada consulta popular. “No espero que todo lo que propongo tenga que ser aceptado por completo. Estoy convencido de que es mi obligación hacer esas propuestas y ahora discutimos. El statu quo en Europa es perjudicial para todos”, aseguró. Macron se mostró optimista en cuanto a que podrá presentar propuestas conjuntas con Merkel en la cumbre de la UE a fines de junio. “Ahora debemos ser ambiciosos”, añadió con un guiño.

“No soy un superhéroe”

Un año después de su elección, Francia ha cambiado mucho, muchas reformas han sido puestas en marcha, según hace notar Macron. Menos le agradan las comparaciones con Júpiter, Julio César u otros héroes. “Nunca me he visto como un superhéroe”, asegura. Reconoce que el trabajo que tiene por delante es muy duro, pero dice ser un luchador. Y, pese a las crisis en Europa, quiere permanecer optimista.

Tras la entrevista, Macron partió rápidamente a una fiesta popular en Aquisgrán, donde respondió las preguntas de los ciudadanos y explicó su visión de una refundación de la UE. Este jueves recibe el premio Carlomagno de esa ciudad, como “depositario de las esperanzas europeas”. En la entrevista con DW y ARD, el presidente francés deja entrever que esta distinción lo halaga: “Muchas personas creían que era imposible ser elegido en Francia con ambiciosos objetivos europeos. Pero funcionó”.

