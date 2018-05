Madonna vs el Vaticano: crónica de tres excomuniones

No se lo puso fácil a Juan Pablo II ni a Benedicto XVI. Ahora dice que el Papa Francisco es su favorito. Y él, que se cayó porque se quedó embelesado mirando a Madonna. Otra Madonna.

El 27 de mayo de 1990, varios agentes de policía se acercaron al SkyDome de Toronto (Canadá) para advertirle a Madonna que si volvía a simular una masturbación durante Like A Virgin ante 80.251 personas (aquella era su tercera noche consecutiva llenando ese estadio) sería arrestada por escándalo público. No hace falta aclarar que la reacción de Madonna fue masturbarse con más empeño que en sus dos actuaciones anteriores. Porque ella no le tenía miedo a nada excepto a pasar desapercibida: en aquel momento, Madonna era la mujer más famosa, más exitosa y más controvertida del planeta y su nombre, que durante siglos había sido usado para referirse a la Virgen María, ya solo le pertenecía a ella. Al fin y al cabo, venía de vencer a la Iglesia Católica, ¿por qué iba a doblegarse ante un par de amables policías canadienses?

Todo empezó un año antes, en enero de 1989, cuando Pepsi anunció una colaboración con Madonna consistente en varios anuncios para televisión y el patrocinio de su siguiente gira, Blonde Ambition Tour, por el que la cantante recibiría cinco millones de dólares. Se trataba de una estrategia sin precedentes que zarandeaba el ménage à trois que venían echando la música pop, los videoclips y la publicidad durante los 80: el nuevo single de Madonna, Like A Prayer, no se estrenaría en la radio ni en la televisión, sino en un anuncio de Pepsi simultáneamente en 40 países ante una audiencia potencial de 250 millones de televidentes. Durante la ceremonia de los Grammy, el 22 de febrero de 1989, se emitió un anuncio del anuncio en el que un aborigen australiano vagaba por el desierto hasta una choza primitiva que, sin embargo, tenía antena de vía satélite. “El 2 de marzo, estés donde estés, acércate a una televisión” exigía una voz en off, “para ver el anuncio de dos minutos de Pepsi y escuchar la nueva canción de Madonna, Like a Prayer”.

En Estados Unidos se eligió La hora de Bill Cosby, dado su espíritu amable y familiar, para estrenar el anuncio. En él aparecía Madonna de pequeña admirando en un televisor a la Madonna superestrella y al final se intercambiaban los roles y la Madonna adulta miraba con ternura a su yo del pasado soplando las velas de una tarta en su 8º cumpleaños. “Adelante, pide un deseo”, le decía mientras bebía una Pepsi. (Madonna, eso sí, se había negado a incluir la palabra Pepsi en su canción como sí habían hecho antes Michael Jackson y Whitney Houston). Una fábula sentimental con más azúcar que una botella de Pepsi. Una verdadera cucada. Un anuncio que jamás volvería a emitirse en televisión.

Porque Madonna tenía una sorpresa guardada para el público (ella es así) y tan solo un día después, el 3 de marzo, MTV emitió el videoclip de Like A Prayer en su versión no autorizada para menores de 12 años. Y cuando un videoclip tiene calificación por edades, es que hay que agarrarse que vienen curvas. El canal musical mantendría la exclusiva de emisión a cambio de programarlo una vez cada hora durante un mes. Cualquiera que haya visto ese videoclip, siquiera una sola vez en su vida, recordará perfectamente todo lo que ocurre en él (y ocurren muchas cosas), pero para los que no hayan tenido el placer, esto es Like A Prayer:

La historia arranca con Madonna siendo testigo de una violación perpetrada por una manada de hombres blancos contra una mujer, a la que además acuchillan en el costado (sí, como a Jesucristo). Sin embargo, la policía detiene a un negro (guapísimo) que solo estaba intentando socorrer a la víctima, así que Madonna se refugia en una iglesia para rezar y tratar de ver la luz respecto a qué debería hacer. Allí, se acerca a la estatua de un santo entre rejas (es una metáfora, porque el santo es el mismo actor que hace del negro detenido) y Madonna obra un milagro al tocarle y hacer que cobre vida mientras ella canta “me pongo de rodillas, quiero llevarte ahí”. A continuación, ella coge un cuchillo y se provoca unos cortes físicamente imposibles en forma de estigmas como los de Jesucristo, porque todos los personajes de este videoclip son Jesucristo al parecer.

Como si todo esto no fuera ya suficientemente sacrilicioso, Madonna decide irse al campo a bailar rodeada de cruces en llamas. (El líder del coro góspel que canta en Like A Prayer, André Crouch, tenía previsto participar en el videoclip pero en cuanto vio estas cruces ardiendo, el icono más reconocible del Ku Kux Klan, salió por patas). Madonna se contonea junto a las cruces dejando caer el tirante de su vestido de terciopelo y encaje, que más que vestido es lo que tu madre llamaría “una combinación”. De repente aparece un coro gospel, porque el concepto de “apropiación cultural” no existía en los 80, y Madonna se acaba enrollando con el santo negro, que total a estas alturas ya es lo menos chocante que puede ocurrir en este videoclip. Tras el revolcón, decide ir a la policía a contar su testimonio y el agente libera al detenido sin dudar porque Madonna puede ser muchas (muchísimas) cosas, pero mentirosa no es una de ellas.

Y al final resulta que estaban en un teatro y Madonna y los actores saludan mientras baja el telón. Todo era una fastuosa farsa. Cinco minutos y 37 segundos de éxtasis pop en los que Madonna mezclaba erotismo, iconografía cristiana, denuncia del abuso racista de las fuerzas de la autoridad norteamericanas y, según la crítica, la mejor canción de toda su carrera. El reverendo Donald Wildmond, líder de la Asociación de la Familia Americana, hizo lo único que saben hacer los conservadores cuando se ofenden: pedir el boicot. Y lo hizo desde su revista, con 38.0000 suscriptores, aduciendo que el anuncio de Pepsi presentaba a Madonna como un ejemplo a seguir limpio y saludable mientras que, en el videoclip de la misma canción, ella ridiculizaba el cristianismo. (En aquella época, Wildmond se dedicaba al boicot a tiempo completo, porque llevaba meses intentando impedir el estreno de La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese).

Como respuesta el portavoz de Pepsi, Tod McKenzie, optó por tirar a Madonna debajo del autobús e invitar al reverendo Wildmond a atacarla a ella pero no a la bebida, que solo había hecho un anuncio sano e inocente. Pero por si acaso Pepsi retiró el anuncio hasta comprobar el verdadero impacto de la protesta, que es lo peor que se puede hacer en estos casos porque en cuanto los indignados ven que su boicot funciona se vienen arriba. Rene Gracido, un obispo de Texas, se unió al movimiento contra Madonna por considerarla “ofensiva” y poco a poco más congregaciones llamaron al boicot no solo de Pepsi sino del resto de franquicias de la compañía: Taco Bell, Pizza Hut y Kentucky Fried Chicken, que son los tres pilares sobre los cuales se sustenta la dieta del pueblo americano.

Y entonces llegó el Papa, que evidentemente no tenía nada mejor que hacer.

Juan Pablo II, un señor que como tenía cara de bonachón afable y se desplazaba en un papa móvil podía decir las barbaridades que le diese la gana y seguir contando con la simpatía de la opinión pública, emitió un comunicado prohibiendo la entrada de Madonna, su música y sus imágenes en Italia al considerar el videoclip de Like A Prayer “uno de los espectáculos más satánicos de la historia de la humanidad”. Ante las presiones del Vaticano, la televisión nacional italiana (RAI) y la discográfica (WEA) ignoraron toda referencia al lanzamiento del disco Like A Prayer mientras tanto la canción como el single llegaban al número 1 en 30 países. Italia fue uno de ellos.

Pepsi canceló el resto de anuncios previstos y retiró su patrocinio de la gira Blonde Ambition Tour pero, tal y como estipulaba el contrato, Madonna se quedó con los cinco millones de dólares. En su segundo single, Express Yourself, ella cantaba sobre la libertad de expresión y el derecho de las mujeres a estar en control su propia sexualidad: Express Yourself es un segundo single concebido sabiendo la polémica que su predecesor iba a causar. Esta condición de icono blasfeminista dividió a la sociedad mediante un abismo generacional: los mayores solo conocían a Madonna por el escándalo, mientras que para los jóvenes que bailaban sus canciones la polémica era ruido de fondo pero erigía a Madonna como un símbolo de la revolución cultural inconformista. Una fusión del pop y del punk. Pero lo importante es que todo el mundo hablaba de ella. “Si quedaba alguien en el mundo que no supiera quién era Madonna en aquel momento” escribiría Mark Bego en la biografía Madonna: Blonde Ambition, “desde luego se iban a enterar”. Recibir atención del Vaticano llevó a Madonna a un público nuevo, la sometió a un calvario mediático que le dio publicidad mundial y la convirtió en un símbolo de la libertad de expresión, de pensamiento y de discurso. Mientras que ella defendía que el arte debe generar controversia, se mostraba sorprendida ante la repercusión del boicot: “siempre tengo la controversia en mente pero nunca creo que la gente vaya a indignarse tanto como lo hacen, no me puedo creer lo lejos que ha llegado el asunto de Pepsi”. Y no es tan fácil sorprender a Madonna.

El documental En la cama con Madonna, rodado en 1990 durante la gira Blonde Ambition, funciona hoy como un testimonio de lo despiadado que fue el mundo con la artista durante la primera década de su carrera. Madonna estaba sola en lo más alto, abriendo un camino que no existía al reivindicarse como una mujer sexual por iniciativa propia: mientras el resto de estrellas femeninas del pop utilizaban el erotismo como reclamo, impuesto por su discográfica, para Madonna su sexualidad era una expresión artística controlada solo por ella. Era exigente, implacable y testaruda con su arte mientras la prensa reducía estas cualidades a “diva caprichosa e intratable”.

Con el paso de los años Britney Spears, Beyoncé, Shakira, Rihanna y literalmente todas las cantantes pop triunfarían bailando semidesnudas con coreografías que demostraban que, en contra de lo que aseguraba Crystal Connors en Showgirls, bailar sí es follar. Y esta comercialización pop del sexo ya no le sorprende a nadie, porque hoy es lo más normal del mundo, pero sólo existe gracias a que Madonna luchó por el derecho a sexualizarse en sus propios términos. Y esto confirma que Madonna no solo es Jesucristo, Maria Magdalena y la Virgen María a la vez. Madonna es al pop lo que Dios es al mundo.

El Vaticano jamás ha aceptado a la ambición rubia / vellocino dorado. Ella tampoco se lo ha puesto fácil. Para los católicos más conservadores, Madonna es una bruja que encima es idolatrada cual sacerdotisa mesiánica por millones de herejes que no solo descubrieron lo que era la brutalidad policial con el videoclip de Like A Prayer sino que movían las caderas con himnos a la promiscuidad (Like A Virgin), al capitalismo (Material Girl) o a la fluidez de género (Vogue). Madonna utilizó la atención del planeta entero para sacar a bailar a las mujeres, a los homosexuales y a cualquiera que se sintiera oprimido animándole a que siguiera sus pasos e hiciese exactamente lo que le diera la gana.

Y eso es lo que ella lleva haciendo 35 años. En 1990 el Blonde Ambition Tour llegó al Stadio Flaminio de Roma y el Vaticano trató de impedir que Madonna actuase al describir el show como “una completa desgracia”. Nada más aterrizar en la capital italiana, Madonna emitió un comunicado ante docenas de periodistas en el que, tras amenazar con largarse si la interrumpían, pidió que “si estáis tan seguros de que soy una pecadora, dejad que Él, el que nunca pecó, sea quien arroje la primera piedra. Y si no estáis seguros os suplico, como hombres y mujeres de la casa de Dios que adoran al amor incondicional, que dejéis que la gente vea mi espectáculo y me juzgue. Mi show hace preguntas, provoca reflexiones y te lleva en un viaje emocional. No defiendo una forma de vida, solo la describo y el público concluye sus propias decisiones y juicios. Eso es lo que considero libertad de expresión, de discurso y de pensamiento. Impidiéndome actuar, la Iglesia católica está diciendo que no cree en estas libertades”.

En 2006, durante su gira Confessions Tour, Madonna aparecía en el escenario crucificada en una cruz de neones y cuando llegó a Roma el Vaticano mordió el anzuelo: “este concierto es un desafío blasfemo a la fe y una profanación de la cruz. Debería ser excomulgada. Crucificarse a sí misma en la ciudad de los Papas y los mártires es un acto de abierta hostilidad”. En 2008, durante su concierto romano de la gira Sticky & Sweet, Madonna le dedicó Like A Prayer al Papa “porque yo también soy hija de Dios”. El fervor del público fue tal que probablemente Benedicto XVI lo oyó desde su dormitorio. Al fin y al cabo, Madonna demostró una chulería con la que parecía exclamar “he sobrevivido a un Papa y te voy a sobrevivir a ti también”.

El tercer Papa de la era Madonna, Francisco, es su favorito. Durante un concierto en Philadelphia en 2015 (MDNA Tour), ciudad donde casualmente el pontífice también se encontraba de gira, Madonna le alabó mientras un cuerpo de baile formado por monjas sexys se restregaba contra barras de striptease: “las reglas son para los necios, por eso me gusta el nuevo Papa, parece abierto de mente. Él me ha seguido desde Nueva York hasta Philadelphia, creo que me está acosando… o quiere copiarme o está enamorado de mí. He sido excomulgada. Tres veces. Eso demuestra que se preocupan por mí”. La cantante no ha dejado de compartir su simpatía hacia el Papa actual. “El mensaje de Jesucristo era el de amar al prójimo y eso significa no juzgar. Para ello, tienes que aceptar a la gente que no tiene estilos de vida que tú consideres convencionales. Así que creo que [Francisco] es bueno, sí. Y también pienso que es el tipo de Papa con el que te puedes sentar a tomar el té, gastarle una broma y él se reiría”, asegura.

En 2016 el anuncio de Pepsi para la Superbowl, protagonizado por Janelle Monae, celebraba el pasado y el futuro insertando un fragmento del videoclip de Express Yourself. En 2017, cuando la compañía volvió a liarla con un anuncio en el que Kendall Jenner solucionaba las tensiones entre negros y blancos repartiendo latas de Pepsi, Madonna se limitó a subir una foto de Instagram en la que aparece con el kimono rojo de Nothing Really Matters y bebiendo una Coca-Cola.

🥇 Una publicación compartida de Madonna (@madonna) el 5 Abr, 2017 a las 4:25 PDT

En 2018, Bill Cosby ha sido condenado por drogar y abusar sexualmente de varias mujeres, demostrando que el mayor pecador del episodio de La hora de Bill Cosby emitido el 2 de marzo de 1989 no era Madonna. En aquel momento ya había habido acusaciones contra Cosby, pero el mundo entero estaba mirando hacia otro lado. El que también estaba distraído era el Papa Francisco cuando hace unos meses se tropezó y se cayó al suelo porque se había quedado “embelesado mirando a la Madonna”. Se refería a la Madonna del monasterio polaco de Jasna Gora pero, durante unos segundos, todos leímos ese titular y entendimos que se refería a la cantante. Tampoco habría sido tan raro.

Fuente: revistavanityfair.es