Marco Rubio envía mensaje a Maduro por su reunión con senador de EEUU

Marco Rubio, senador republicano de Estados Unidos, sentenció que el presidente Nicolás Maduro puede reunirse con 50 parlamentarios, pero la postura de la administración de Donald Trump no cambiará sin democracia en Venezuela.

LaPatilla.com

Rubio emitió el mensaje, mediante Twitter, a propósito del encuentro de Maduro con el senador estadounidense Bob Corker de este viernes.

“Cualquier senador puede reunirse con quien quiera (…) Las sanciones estadounidenses desaparecerán cuando Maduro se vaya y regrese la democracia”, escribió Rubio en la red social.

Any U.S. Senator can meet with whoever they want. But no matter how many senators dictator @NicolasMaduro gets to meet with him, U.S. sanctions will go away when Maduro leaves & democracy returns. pic.twitter.com/EcHZC9ELcN

— Marco Rubio (@marcorubio) 25 de mayo de 2018