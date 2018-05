Marco Rubio le preguntó a Diosdado de qué tamaño quiere su uniforme naranja (+Tuit)

El senador de estadounidense Marco Rubio reaccionó este viernes en sus redes sociales luego de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionará al dirigente chavista Diosdado Cabello.

En su cuenta de Twitter Rubio le preguntó a Cabello: “¿Qué tamaño de uniforme usas en estos días ExtraLargo o xxlargo? Sólo quiero asegurarme de que su estancia sea lo más cómoda posible”.

A continuación el tuit:

.@dcabellor what size uniform do you wear these days extralarge or XXlarge? Just want to make sure your stay is as comfortable as possible. pic.twitter.com/lyYBePFrz2

— Marco Rubio (@marcorubio) 18 de mayo de 2018