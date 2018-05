Marcos Pueyrredón: “El VTEX Day es el Disney del Digital Commerce”

Son todos los puntos de venta y puntos de contacto que tengo como oferta para relacionarme con la demanda. Ejemplo: tiendas físicas, venta telefónica, distribuidores, revendedores… Esos serían los canales tradicionales, con los cuales me relacionaba con la demanda. Después vinieron los canales no presenciales. La venta telefónica es uno de ellos, pero es tradicional. Después vinieron los no tradicionales que son también puntos de contacto. De la misma manera que una persona te va a comprar en la tienda física, va a preguntar. Y de la misma manera que uno compra online, a través de la tienda online, pregunta por las redes sociales o pregunta por Whatsapp, o por cualquier punto que tenga interacción.