Martínez ve interés político y económico en torno al Dakar

Según el piloto cruceño el Gobierno y la ASO dejan en segundo plano el tema deportivo

Leonardo Martínez, que ha corrido cuatro ediciones del Dakar en cuadriciclos, considera que el Gobierno boliviano y la ASO (Amaury Sport Organisation), organizadora del rally, tienen diferentes intereses que provocaron que la prueba no entre a territorio nacional el próximo año.

“Para el Gobierno hay interés político y para la ASO, económico”, dijo el piloto cruceño, que en las dos últimas ediciones del Dakar corrió con su hija Suany, quien este año no pudo terminar la carrera

En su opinión, el hecho de que la carrera ingrese a Bolivia es un tema político y no deportivo, porque hay intereses del Gobierno; mientras que la ASO ve intereses económicos antes que cualquier otra cosa.

“Para la ASO primero está el tema económico, cuánto le favorece, cuánto recupera, y segundo esta lo deportivo; mientras que el Gobierno primero ve lo político y luego lo deportivo”, dijo Martínez.

El piloto, de 52 años, comentó que este año los pilotos sintieron inseguridad cuando la carrera estuvo en nuestro país debido a los conflictos sociales. “A los pilotos no nos gusta ir a países que están convulsionados”, dijo Martínez.

También se refirió a lo difícil que se hace correr en el altiplano en época de lluvias. “Otro tema que considero serio es el altiplano. Es bonito para correr, la gente es buena, pero en la época de la carrera hay lluvia y es con lo que no se puede luchar, porque hay agua y barro. Es inhumano, es frío y duro. Como piloto uno sufre allá y no disfruta”, afirmó. Leonardo reveló que él y su hija tienen planificado correr el Dakar en 2019, pese a que no ingresará a territorio boliviano.

Ir al Dakar se pone cuesta arriba

Varios pilotos nacionales que tienen la experiencia de haber participado en diferentes ediciones del Dakar lamentaron que el rally más duro del mundo no pase por nuestro país en 2019. Si bien tienen la intención de estar en la próxima versión, coincidieron en que será más difícil conseguir apoyo económico.

El chaqueño Fabricio Fuentes, que ha corrido cinco ediciones del Dakar en moto, es el que más duda de estar presente en la edición 2019 justamente por el factor económico. Reconoce que tiene todas las ganas de representar nuevamente al país, pero dependerá del dinero que pueda conseguir.

Wálter Nosiglia, de la categoría cuadriciclos, habló por él y por sus hijos Daniel y Wálter Junior, que corren en motos. Apuntó que ellos están listos para correr el Dakar así se realice mañana, pero como la prueba es al año, espera que en los próximos meses se sumen los patrocinadores para hacer realidad su deseo.

Por su parte, Juan Carlos Salvatierra, que después de correr ocho años en motos pasará a cuadriciclos en 2019, indicó que su preparación no cambiará y tratará de hacer flamear más que nunca la bandera nacional en el exterior. ‘Chavo’ considera que la intención de Bolivia de que la carrera llegue a otras regiones y departamentos puede demandar más tiempo de organización a la ASO.

