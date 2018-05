Microempresarios piden a Evo que el nuevo palacio tenga productos bolivianos

Al menos en la fase final del monumental edificio. Ofrecen producción y mano de obra nacional.

Microempresarios esperan tener trabajo en fase final de nuevo Palacio

Nuevo Palacio. Foto/Tomada de pressreader.com

La Confederación Nacional de Microempresarios de Bolivia espera tener trabajo para sus afiliados en la fase final de la construcción de la “Casa Grande del Pueblo”, conocido también como nuevo Palacio de Gobierno, para lo cual ofrecen producción y mano de obra nacional.

El dirigente y aliado político del MAS Humberto Valdivieso, dijo que desconoce si el nuevo Palacio se esté siendo construido con producción nacional y espera que el presidente Morales “decida hacer patria y consumir lo nuestro”.

“Esperemos que nuestro hermano presidente esté acudiendo a consumir lo nacional, eso es hacer patria, eso es generar empleo y es cuidar la economía. De alguna manera en este momento estaría haciendo una especulación, diciendo que en la Casa del Pueblo no está la producción nacional, no tengo la certeza, no tengo el conocimiento si es manufactura nacional, si brasilero o es chino los muebles que se necesitan para la Casa del Pueblo”, declaró a Erbol.

El dirigente de los microempresarios Néstor Conde quien lamentó que el gobierno no haya hecho licitaciones para su sector que tiene mucho para ofrecer en la construcción del nuevo Palacio del presidente Evo Morales.

“Puedo mentir si alguno de nuestros compañeros han sido convocado para que podamos coadyuvar en el amoblado y demás situaciones, esperemos que se dé para más adelante, esperamos no nos sorprendamos más adelante que todo fue importado de China, Argentina o de algún otro país; esperemos que no pase eso”, manifestó.

Precisó que los microempresarios tiene oferta en carpintería, aluminio, metalmecánica, textiles en la confección de cortinas y manteles. “Nosotros podemos proveerles”, indico el dirigente.

Por su lado el presidente de la bancada del MAS, David Ramos, dijo que no corresponde la demanda de los microempresarios porque la “Casa Grande del Pueblo” está construida para cumplir una función social, lo que significa que varios ministerios que funcionan en casas alquiladas, serán trasladados al nuevo Palacio.

Hasta la fecha ninguna autoridad de gobierno se pronunció sobre el uso de la producción nacional en la construcción del nuevo edificio de 29 pisos que demandaron una inversión de más de 240 millones de bolivianos. La obra será inaugurada el próximo 21 de junio.

Erbol / La Paz