Ministro Rada ve injustas las críticas al incremento en el salario de Morales

¿De qué medio es usted? le dijo Rada a un periodista cuando éste consultó sobre por qué se aplica el incremento para la “cúpula” del Gobierno y no así para los cargos jerárquicos en el sector privado.

El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada: Foto: ANF

La Paz, 4 de mayo (ANF).- Evo Morales es el mandatario que más trabaja y tiene el menor salario en comparación a los sueldos de los presidentes de América Latina, en consecuencia las críticas al incremento salarial del Presidente son injustas, afirmó el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada.

La autoridad respondió a las observaciones de Iván Arias y el exvicepresidente, Víctor Hugo Cárdenas a quienes exigió que develen los sueldos que percibían cuando estaban en el Gobierno de los “neoliberales”.

Rada explicó en conferencia de prensa que el presidente Morales percibe 3.484 dólares, uno de los sueldos más bajos de la región, al comparar con los salarios de otros dignatarios de Estado.

“Estamos hablando de un presidente que no diferencia entre un día laborable de un feriado y de un fin de semana, todos los días trabaja. No es justo por parte de algunos analistas que no reconozcan estos aspectos”, declaró Rada.

La remuneración de Morales subirá de 24.251 bolivianos; el Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera percibirá 22.904 bolivianos y se aplicará el 5,5% de incremento salarial para las altas autoridades del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Tribunal Supremo Electoral y Tribunal Constitucional, de acuerdo con el Decreto Supremo 3545.

En tanto que en el sector privado no tiene carácter obligatorio el incremento para el personal que ocupe un cargo jerárquico. Consultado sobre el tema, el ministro no respondió, en cambio retrucó calificando de mal intencionada la pregunta utilizando el ´término de “cúpula”.

“Bueno, su pregunta ya tiene una intencionalidad desde el momento que utiliza el término cúpula, con mala intención. ¿No sé de que medio de comunicación es?, pero refleja eso. Intenta algún medio decir que se aplica a la cúpula, el incremento salarial es de aplicación para todos, para todos los servidores públicos hasta el que tiene menor rango”, explicó.

Rada mostró que el presidente de Guatemala percibe un sueldo de $us 19.300; de Chile, $us 14.900; de México, $us 13.750; de Uruguay, $us 11.550; de Colombia, $us 11.300; de Argentina, $us 10.885, similar monto en Brasil.

“Comparen esos niveles de remuneración que tienen todos estos presidentes con el que tiene el presidente Evo Morales. Todos ustedes saben y todo el país sabe que Evo Morales es el presidente que más trabaja y gana 3.484 dólares”, sostuvo.

Asimismo recordó que Morales el 2006, redujo su sueldo de 40 mil bolivianos que percibía su predecesor a 15 mil bolivianos, en una clara política de austeridad en la administración gubernamental.

También se refirió a los “gastos reservados” que salían del Tesoro General de la Nación, pero sobre los cuales no se rendían cuentas. Es así, dijo, que en los dos gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada se dispuso de 527 millones de bolivianos para este fin.

Mientras que en el gobierno de Hugo Banzer Suárez más de 541 millones de bolivianos, en la gestión de Jaime Paz Zamora solo en el periodo 1990-1993 se dispuso de 167 millones de bolivianos y en la administración de Jorge Quiroga en 2002, de 138 millones de bolivianos.

“Los gobiernos neoliberales se dilapidaban los recursos en lo que se denominaba gastos reservados. No se rendían cuentas, a través del decreto supremo 27345 durante el gobierno de Carlos Mesa se declaró como gastos específicos y secretos y se definió la destrucción de documentos, añadió.

Tampoco es obligatorio el incremento salarial del 5,5% en las empresas públicas y estratégicas. Respecto al tema el ministro dijo que esto no es novedad, porque este tema ha sido incorporado hace cuatro o cinco años. Aunque no explicó por qué los privados tienen que ser obligados y no las empresas estatales.

“En el caso de las empresas estratégicas tiene que hacerse una valoración caso por caso, porque son empresas estratégicas que tienen la calidad de ser generadoras de valor económico, de excedente económico fundamental para el país”, justificó la autoridad del Ejecutivo.

/NVG/

Fuente: ANF