Muerte de universitario: Opositor llama ‘tonta’ la versión de ministro Romero y le pide informe

Caso Quispe: Opositor llama ‘tonta’ la versión de Romero y le pide informe

El senador de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, calificó de “tonta” la versión que dio el ministro de Gobierno, Carlos Romero, sobre la muerte del universitario Jonathan Quispe, por lo cual presentó una petición de informe a la autoridad de 12 preguntas.

El joven fue herido en medio de un enfrentamiento entre universitarios y la Policía. Romero sostuvo que el estudiante de la UPEA falleció por acción de los mismos manifestantes que dispararon canicas impulsadas por petardos, puesto que un proyectil redondo de vidrio fue encontrado en el cuerpo del joven.

“Indignados por la tonta respuesta que da el Gobierno respecto a la muerte, a esa brutal represión que han sufrido los estudiantes de la UPEA”, dijo el senador Rodríguez.

El opositor aseveró que el uso de canicas por parte de fuerzas de represión es una práctica que se ha registrado en Venezuela.

“Decirle al Gobierno nacional que no nos tomen el pelo, que los bolivianos no somos tontos, acá hay una práctica venezolana. En Venezuela se usa comúnmente esta práctica de asesinar con canicas y obviamente los bolivianos no vamos a creer que ha sido un compañero que se ha cargado un petardo”, agregó.

Entre las preguntas que están en la petición de informe de Rodríguez, se indaga al Ministro si ordenó a la Policía usar agentes químicos o balines y en qué circunstancias falleció el joven universitario.

También se le pide informar si se encontró a responsables de la muerte de Samuel Vallejos, quien el año pasado perdió la vida en circunstancias similares que Jonathan Quispe.

