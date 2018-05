Ni las incoherencias opositoras ni las trampas de Maduro me quitarán el derecho al voto, afirma Chúo Torrealba

El exsecretario general de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Chúo Torrealba afirmó que “ni las incoherencias opositoras ni las trampas de Maduro” le quitarán el derecho al voto.

“El voto es un derecho no es un tema circunstancial y ese derecho no me lo va a quitar ni las trampas de Maduro ni las incoherencias de la dirigencia opositora”, dijo Torrealba en el programa Diálogo con… transmitido por Televen y conducido por Carlos Croes.

Además aseveró que el descontento es el verdadero candidato electoral y es lo que logrará que se lleve a cabo un gobierno de transición, que según él, es lo que busca tanto los dirigentes opositores como el ciudadano que espera un cambio de líderes.

“El gran candidato de este comicio electoral es el descontento, este es el verdadero candidato opositor, y la oposición lo tiene que aprovechar”, explicó el exsecretario de la MUD.

Falcón vs. Maduro

Torrealba le exigió a Falcón que en caso de ganar es necesario que: “su Gobierno dure cuatro años y no se pueda reelegir, habilitación de todos los dirigentes políticos, libertad para los presos políticos y una propuesta económica que frene la debacle”.

Por otro lado, acotó que “si gana Falcón vamos a tener un cambio político en medio de un país dividido y sin separación de poderes. Pero, en caso que se mantenga Maduro, se va a profundizar el éxodo, la hiperinflación y la espalda de la comunidad internacional”.

Fuente: lapatilla.com