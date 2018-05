Nigeria, rival de Argentina en el Mundial, pierde a una de sus joyas

Moses Simón, de 22 años, sufrió una grave lesión y se perderá la Copa del Mundo. El equipo nigeriano igualó 1-1 este lunes ante Congo.

Moses Simón, delantero de Nigeria, se perderá el Mundial por una lesión.

Moses Simón, uno de las protagonistas de la clasificación de Nigeria, rival de Argentina en la primera fase, se pierde el Mundial de Rusia por una lesión. “Desafortunadamente, está lesionado. El cuerpo médico dice que estará de baja entre tres y cuatro semanas”, anunció el entrenador alemán Gernot Rohr.

El delantero de 22 años y que juega en el Gante de Bélgica fue el segundo máximo goleador del equipo en la etapa clasificatoria. “Es un infortunio porque fue jugador importante para nosotros durante las eliminatorias”, afirmó el entrenador de las Súper Aguilas.

Simón, que disputó 17 partidos internacionales con Nigeria, salió cojeando del entrenamiento el jueves pasado y no estuvo en las prácticas de los últimos días. Rohr fue contundente: “Esto es una confirmación que no estará con nosotros en Rusia”. Por ahora el técnico no confirmó quién será su reemplazante.

La confirmación llegó después del empate en un gol entre Nigeria ante la República del Congo, en lo que significó el primer amistoso de cara a la competencia mundial. En el estadio Adokiye de Port Harcourt, Nigeria ganaba 1-0 con gol de Ekong y cerca del final empató Ben Malango, de penal.

