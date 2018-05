Ocho atletas comenzarán hoy su aclimatación

Una parte de la selección argentina de atletismo comenzará hoy las primeras prácticas, de cara a los Juegos Suramericanos 2018, en el estadio de atletismo, en la zona sur.

Dos de las ocho atletas se quedaron después de participar en el Grand Prix Sudamericano, que se compitió el fin de semana pasado en Cochabamba y Santa Cruz.

Las deportistas que se quedaron son Micaela Levaggi (19 años), que participará por primera vez en este tipo de eventos, y Mariana Borelli (25), que ya corrió en 2014 en los Juegos de Chile. Las dos esperan la llegada de sus compatriotas para entrenar en el estadio.

“Estamos muy contentas de estar aquí, recién llegamos el sábado, trotamos un poco, pero anteriormente trabajamos en Salta que está a 2.300 metros sobre el nivel de mar, y creo que eso nos ayudará un poco a no sentir la altura”, declaró Borrelli.

Las pruebas de atletismo en los Juegos se desarrollarán del 4 al 8 de junio; sin embargo, esta avanzada tendrá 28 días de aclimatación. Levaggi competirá en los 1.500 planos el 6 de junio y Borelli en 800 metros el jueves 7 y viernes 8 del mismo mes.

La delegación que llegará para iniciar esta etapa de adaptación son Florencia Borelli, Carolina Lozano, Joaquín Arbe, María Luz Tesuri, Leandro Paris y Federico Bruno, quienes, junto con Levaggi y Mariana Borelli, comenzarán a entrenar bajo la supervisión del técnico Daniel Díaz, quien arribó también con el equipo.

En la prueba de los 1.500 metros del Grand Prix Sudamericano, Levaggi manifestó que se sintió muy bien corriendo en la pista del estadio de atletismo y que será un excelente escenario para los Juegos. Por su parte, Borrelli indicó que no se animó a competir en la prueba, debido a que no se sintió bien por los efectos de altitud. Cochabamba está 2.700 msnm.

Ambas coincidieron en señalar la falta de apoyo por parte del Gobierno argentino a esta disciplina; sin embargo, destacaron los esfuerzos que hace el Comité Olímpico Argentino (COA) para las concentraciones que realizan los deportistas.

Tercera delegación

Con la llegada de la delegación de atletismo, Argentina ya tiene tres equipos en Cochabamba. El primero en llegar fue la de natación, el lunes 30 de abril, luego el de remo, que arribó el pasado 7 de mayo, y ayer se sumó la tercera avanzada que apunta al podio en los Juegos.

Algo que también indicaron las atletas es que para ellas los rivales más complicados son Uruguay y Brasil por su tradición en deportes individuales y de conjunto, además de Perú por ser equipo de altura y Bolivia por ser anfitrión del evento.

“En Argentina hay poco apoyo por parte del Gobierno, primero tenemos que tener resultados y después llegan las becas”

SELECCIÓN DE NADO PARTE HOY

Hoy, desde Argentina, parte rumbo a Cochabamba la selección de nado sincronizado para iniciar su aclimatación previa a los Juegos 2018.

El equipo argentino está compuesto por Camila Arregui, Trinidad López, Lucía Marelli, Valentina Marelli, Constanza Re, Chiara Neri, Brunella Neri, Luisina Caussi y Candela Rapelli.

OPINIONES

“Llegamos el sábado y me gustó mucho la ciudad y también la atención de la gente. En la competencia (por el Grand Prix) me gustó mucho la pista cubierta que hay, me afectó un poco la altura. Micaela Levaggi. Atleta Argentina

“No estamos mucho tiempo, pero me sentí muy bien. Antes de venir ya entrenamos en Salta, así que sabemos como es entrenar en la altura. Yo compito junto a mi hermana Florencia”. Mariana Borelli. Atleta Argentina