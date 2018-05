Oficialismo y oposición politizan muerte de estudiante de UPEA

Imputaciones mutuas.

EL CUERPO DEL ESTUDIANTE, JONATHAN QUISPE, ASESINADO EL JUEVES EN LAS MOVILIZACIONES POR MÁS PRESUPUESTO.

La explicación del ministro de Gobierno, Carlos Romero, sobre las causas de la muerte del universitario Jonathan Quispe, de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), suscitaron las críticas de varios líderes de la oposición, que en general responsabilizan al Gobierno de la perdida de una vida más, en tanto, los funcionarios del Estado refutaron a sus detractores de ser quienes propiciaron este desenlace y amenazaron con juicios.

GOBIERNO

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró ayer que el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, se reunió con el rector de la UPEA, Ricardo Nogales, días previos a la movilización de la comunidad universitaria por mayor presupuesto.

«El señor Doria Medina ha tenido reuniones oficiales con el rector de la UPEA, ha tenido la coordinación en los días anteriores a estas movilizaciones con Ricardo Nogales, rector de la UPEA», dijo en conferencia de prensa.

Manifestó que esos «señores» tendrán que explicar que ante su «incapacidad» por proponer un programa cómo es que ahora quieren hacer «bandera con muertes», en busca de generar una convulsión social en el país para responsabilizar al Gobierno.

Indicó que mientras el Gobierno trabajaba en esclarecer la causa del deceso del estudiante, Doria Medina por las redes sociales atacó de la forma «más temeraria» a las fuerzas del orden, al presidente Evo Morales y a su autoridad.

OPOSICIÓN

Por su parte, Samuel Doria Medina en entrevista con radio Panamericana dijo que su presencia en la UPEA se debió a que hace 15 días realizó una conferencia en esa casa de estudios superiores, actividad que cumplió también en Cobija, Santa Cruz y Cochabamba.

Dijo estar sorprendido por las imputaciones en su contra porque las mismas muestran nerviosismo, “parecería que quieren ocultar algo”. Criticó esta actitud.

“En lugar de determinar correctamente qué pasó, el Gobierno ha presentado rápidamente los resultados de una investigación precipitada, para atribuir a los propios universitarios de la muerte de su amigo por el impacto de una canica: yo no lo creo”, dijo Doria Medina.

En cuanto a la amenaza del Ministro de Gobierno, de procesar a todos los que cuestionen las conclusiones de la investigación oficial, Doria Medina señaló que “Se trata de los métodos venezolanos. En Venezuela se ha usado canicas contra los manifestantes y en Venezuela se amenaza con enjuiciar a quienes piden investigar las muertes de los manifestantes”.

Por su lado, el senador Edwin Rodriguez, del Movimiento Demócrata Social (MDS), calificó de “tonta” la versión que dio el ministro Romero, sobre la muerte del universitario, por lo cual presentó una petición de informe a la autoridad con 12 preguntas.

“Indignados por la tonta respuesta que da el Gobierno respecto a la muerte, a esa brutal represión que han sufrido los estudiantes de la UPEA”, dijo el senador Rodríguez.

El opositor aseveró que el uso de canicas por parte de fuerzas de represión es una práctica que se ha registrado en Venezuela.

“Decirle al Gobierno nacional que no nos tomen el pelo, que los bolivianos no somos tontos, acá hay una práctica venezolana. En Venezuela se usa comúnmente esta práctica de asesinar con canicas y obviamente los bolivianos no vamos a creer que ha sido un compañero que se ha cargado un petardo”, agregó.

Entre las preguntas que están en la petición de informe de Rodríguez, se indaga al Ministro si ordenó a la Policía usar agentes químicos o balines y en qué circunstancias falleció el joven universitario.

El Diario / La Paz