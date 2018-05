Opositores entregan a CIDH hasta dichos de Evo sobre validez del 21F, entre 3.500 pruebas presentadas

El diputado Barrientos explicó que presentaron 3.500 pruebas, entre ellas, la resolución del MAS, de 2016, sobre las cuatro vías para habilitar a Evo Morales para 2019.

Entregan a CIDH hasta dichos de Evo sobre validez del 21F

Senador Ortiz y Vladimir Peña de Demócratas entregan pruebas a CIDH contra reelección. Foto:UD

“Vamos a respetar los resultados de las elecciones… Yo sólo quiero saber si la gente me quiere o no me quiere”. Esa declaración del presidente Evo Morales, que realizó tres días antes del 21F, es una de las 3.500 pruebas que entregó la oposición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que ésta se pronuncie contra la reelección.

En noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con el argumento de que todos tienen derecho a elegir y ser elegidos, dio vía libre para que Morales sea candidato las veces que quiera pese al resultado del 21F, cuando la mayoría dijo “No” a la reelección.

Ante tal determinación, la oposición presentó una denuncia a la CIDH por violación a la voluntad del soberano. La demanda aún no fue admitida.

Es así que el senador Óscar Ortiz y miembros del partido Demócratas entregaron 3.500 pruebas que -afirmaron- demuestran que el gobierno de Morales violó el Pacto de San José, al desconocer el voto de los bolivianos el 21F.

Las pruebas fueron entregadas a María Claudia Pulido, secretaria Ejecutiva Adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica en Derechos Humanos de la CIDH, la encargada directa de supervisar la situación de los derechos humanos en cada país.

Entre las pruebas también está la resolución del MAS en la que los masistas aprobaron las cuatro “vías constitucionales” para lograr habilitar a Morales como candidato. El documento fue redactado en el Congreso Nacional del MAS, que se realizó en diciembre de 2016, un año antes de que el TCP se pronuncie sobre la reelección.

El jefe de bancada de UD, el diputado Gonzalo Barrientos explicó que con la entrega de la resolución, la oposición pretende probar que “el MAS ya tenía previsto violar, pisotear la voluntad del ciudadano”.

Barrientos agregó que también presentaron como evidencia los resultados del 21F, emitidos por el Tribunal Supremo Electoral, además de la Constitución y la Ley de Régimen Electoral, que establecen que los resultados de los procesos electorales y referendos se respetan, no se revisan ni se repiten.

“Con esto buscamos que se ponga un límite a las reelecciones presidenciales, como una forma de resguardar la democracia”, dijo el senador Ortiz.

Comisión de Venecia

Informe Los opositores también entregaron a la CIDH el informe de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como Comisión de Venecia, que establece que la reelección no representa un derecho humano. La resolución se respaldó en cinco normas internacionales para asegurar que “la reelección no es un derecho humano como tal”.

Página Siete / Beatriz Layme / La Paz