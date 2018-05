Otro régimen, sí, pero ¿cuál, cómo y con quién?

Jorge Santistevan Justiniano

Alternancia o periodo de mandato, estado de derecho pleno, promulgación de leyes que sirvan al pueblo y no para beneficiar al gobierno, independencia de poderes, seguridad ciudadana para una vida segura, salud universal optima, seguridad laboral, adecuada distribución de la renta, respeto a la institucionalidad en los estamentos del estado, fuentes de trabajo, doctrina de estado para definir los objetivos nacionales permanentes, nada de esto hizo bien el actual gobierno, ¿un cambio de régimen lo podrá lograr?.

La estrategia cubana: “votos para legitimar gobiernos” y el reciente fraude electoral, en la elección presidencial de Nicolás Maduro, son señales que la situación en Bolivia será muy parecida en los próximos meses, coincido plenamente con algunos analistas, sin embargo ¿quién después de Evo?, es difícil dar una respuesta coherente cuyo perfil del candidato sea el apropiado; pero esto no debe frenar el ímpetu de la sociedad para exigir que el actual mandatario cumpla la CPE y el resultado del 21F; previamente debemos reconocer que estamos en un vaivén de denuncias y contradenuncias entre oficialistas y opositores, con ventajas para el gobierno porque a través de fintas y tácticas de distracción bajan la escalada del conflicto contra la re re elección, restando capacidad de reacción a una oposición que parece estar cansada y fragmentada; el gobierno siempre utilizó una etiqueta de “legitimidad” a través de los VOTOS, pero más allá de rivales políticos divididos, un factor que destaca al futuro de Bolivia en corto plazo es una “crisis política y social, con serias repercusiones en el campo económico”. (luz y artículos de primera necesidad van en aumento gradual)

Desde el punto de vista político, lo singular de este periodo, según el TSE son 9 los partidos políticos vigentes a nivel nacional y otros 12 nuevos partidos que tramitan su personalidad jurídica; nos preocupa la cantidad y calidad de estas agrupaciones políticas que nacen con escasa información sobre su organización, sobre la trayectoria e idoneidad de sus líderes, (salvo alguna excepción) permitiendo que esta situación no sea un buen punto de partida para la próxima elección presidencial, pero aún se agrava la situación ante la falta de unidad de estos actores, lo que hace pensar que no solo son aspirantes de “relleno” o “distractores” sino que sirven para cubrir y allanar el camino de Evo morales. Varios de estos nuevos partidos y algunos de los tradicionales se prestaran al juego que planea el MAS. Considerando que no habrá competencia electoral pareja porque el actual régimen tiene subordinado al OE.; en esta situación, ¿será pertinente presentarse a las elecciones presidenciales? ¿los partidos quieren presentarse para perder?, los líderes políticos tienen la respuesta. Por su parte, los colectivos sociales emergentes y la sociedad en su conjunto no deben bajar la guardia debiendo (entre otras acciones) convocar en su oportunidad a los representantes de las agrupaciones políticas a NO PRESENTARSE A LAS ELECCIONES si Evo Morales persiste en su re re elección, y también exhortarlos a la renovación de sus candidatos, para no pagar el costo político que resulte de una mala decisión, ya que la lógica tradicional de hacer política junto al monopolio del poder que maneja un pequeño grupo del palacio, dio lugar al surgimiento de una sociedad organizada, independiente y autónoma sin influencia de orden político-partidario, como base de una democracia moderna que a partir de la fecha se encargara de limitar el poder de manera efectiva y favorable a los intereses del estado.

Jorge Santistevan Justiniano es abogado, profesor universitario