Paolo Guerrero: “Creo en la justicia suiza; si Dios quiere podré jugar el Mundial”

Paolo Guerrero sigue luchando para poder estar con la Selección de Ricardo Gareca en Rusia 2018: “Creo en la justicia suiza y por eso estoy aquí, entrenando, porque puede ser que en pocos días salga la decisión”. Y agregó: “Si Dios quiere, después me puedo integrar a la selección para participar en el Mundial”.

Además, volvió a señalar su inocencia y rechazó de forma categórica su sanción: “No me explico por qué he sido castigado. Casi nadie en Perú lo entiende. Yo no he hecho trampa, todo el mundo sabe que en ningún momento quise hacer trampa”.

El ‘Depredador’ también agradeció todo el apoyo del pueblo de peruano y de la comunidad del fútbol, y finalizó su entrevista con BBC Mundo remarcando: “No estar en el Mundial sería una desilusión muy grande, una tristeza muy grande. Por muchos años luché por esta clasificación. No me quiten el sueño de jugar un Mundial”

Fuente: https://www.foxsports.com.ar