Para Landívar se importó el estilo ‘altoperuano’ de hacer política; Murillo lo tacha de racista

El secretario municipal aseguró que los asambleístas del MAS de la Gobernación se dedican a ‘tirarle’ piedras al Gobernador, mientras que los concejales masistas apoyan la gestión del alcalde. El senador dijo que busca justificar ‘la corrupción’

Rafael Veliz

Para el secretario de Comunicación del municipio cruceño, Jorge Landívar, se evidencia una diferencia en la manera de hacer política entre los concejales y los asambleístas departamentales del MAS. Los de la comuna, quieren trabajar por Santa Cruz, dice, mientras que los de la Gobernación le ‘tiran piedras’ al gobernador al mejor estilo ‘altoperuano’.

Las declaraciones del secretario despertaron el rechazo de autoridades nacionales, tal es el caso del senador Arturo Carlos Murillo Prijic (UD), que calificó sus declaraciones de racistas y como un intento de justificar la falta de fiscalización en la Alcaldía.

El tuit a continuación:

Mi rechazo a Jorge Landívar secretario COMUNICACION de la alcaldía de Santa Cruz, en su clara muestra de racismo queriendo justificar a corruptos y cómplices que callan, resulta que los que denuncian son collas altiplanicos inaceptable debe disculparse con el occidente pic.twitter.com/MnLTlEUVUA — Arturo Murillo (@ArturoMurilloS) May 21, 2018

“Fíjense la diferencia entre los asambleístas de la Gobernación del MAS y los concejales del MAS en el municipio. Acá, tenemos a ciudadanos que quieren hacer cosas por Santa Cruz y apoyan las buenas gestiones y políticas del gobierno municipal; del otro lado andan mirando que hace el gobernador para tirarle piedras y deshacer la gestión. Ese es el estilo alto peruano que lo hemos importado de las alturas”, lamentó Landívar.

El senador cochabambino descalificó las expresiones: “(Es una) clara muestra de racismo queriendo justificar a corruptos y cómplices que callan, resulta que los que denuncian son collas altiplánicos, inaceptable debe disculparse con el occidente”.

Landívar descalifica a Murillo Las aseveraciones merecieron el rechazo de usuarios a través de las redes sociales; sin embargo, este martes por la tarde Landívar se ratificó en sus palabras a una periodista de la red Gigavisión, a la que antes cuestionó por desconocer a (José Joaquín Casimiro) Olañeta, y su rol en la fundación de la república.

“¿Tengo que basarme en lo que un señor en función a su criterio (dice que) es discriminación?, ¿cree que no tengo derecho de pensar y que no me encasillen mi pensamiento y mi criterio?. Hice 20 años política en el altiplano y es distinta la mentalidad de la gente allá que la de Santa Cruz”, afirmó Landívar.

La respuesta del secretario:

#JorgeLandivar se RATIFICA en sus declaraciones, se han IMPORTADO de las alturas el estilo ALTOPERUANO de hacer política, solo un ESTÚPIDO puede pensar que estoy discriminando; en respuesta al Senador #ArturoMurillo Posted by RED Gigavision on Tuesday, May 22, 2018

