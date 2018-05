Pary dice que a la CIDH no llegó denuncia contra Evo; exdefensor Villena lo desmiente

Pary dice que a la CIDH no llegó denuncia contra Evo; Rolando Villena lo desmiente

Embajador del Bolivia ante la OEA, Diego Pary, Foto: Cambio

La Paz, 23 de mayo (Urgentebo).- El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Diego Pary, aseveró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no trató al momento ninguna denuncia en contra la repostulación del presidente Evo Morales. Por su parte el ex defensor del Pueblo Rolando Villena dijo que Pary no es una fuente confiable ni creíble.

“(Hay) una serie de denuncias que han sido presentadas por sectores políticos del país en la CIDH, lo cual ni siquiera ha iniciado su trámite, su análisis”, detalló el diplomático boliviano. Además, acotó que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la única instancia que puede interpretar el Pacto de San José de Costa Rica, no existe denuncia alguna al respecto.

En este entendido Villena señaló que los portavoces del oficialismo no saben lo que van a declarar para confundir a la población. “Desde luego (que hemos presentado la acusación), claro estos señores ya no saben qué van a decir”.

Ex defendor del Pueblo Rolando Villena

Agregó que hoy se reunirá el Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade), para que la comisión jurídica de esta instancia informe los detalles de esta denuncia que interpusieron en la CIDH. La cual se hizo para lograr que se respete el resultado del referendo constitucional del 21 de febrero del 2016, en la que el 51,3 por ciento del electorado le negó a Morales la posibilidad de ir a una nueva reelección.

En enero del presente años los ex defensores del Pueblo Waldo Albarracín y Villena, además de representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal y Waldo Albarracín, presentaron una denuncia ante a CorteIDH en contra del Estado boliviano, porque el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) habilitó al primer mandatario del país a las elecciones nacionales del 2019.

Tras presentarse esta queja, lo firmantes, el mes de febrero, dieron a conocer que la Comisión Interamericana admitió la acusación. En este entendido, en aquel entonces, Villena enfatizó que esa era una grata noticia, puesto que la instancia leyó con detenimiento el contenido de la demanda y por consiguinte consideró que el fallo del TCP pone en riesgo la continuidad de la democracia.

Fuente: urgentebo.com