Pavlína Springerová: “Hay un abismo muy profundo entre los indígenas y el evismo”

La politóloga checa y experta en derecho internacional y estudios latinoamericanos Pavlína Springerová habló con Los Tiempos sobre la figura del presidente Evo Morales, la demanda marítima y el discurso del Estado Plurinacional en el concierto internacional.

La experta llegó a Cochabamba para un taller sobre relaciones internacionales organizado por el Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) y el Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU).

– Hay un debate sobre la caída de la izquierda en la región, ¿está de acuerdo?

– Con respecto a América Latina, desde 2005 hay una ola de izquierdismo entre comillas, pero con la experiencia de más de 10 años creo que podemos constatar que esta izquierda es bastante heterogénea. Hay regímenes de izquierda moderna, que son muy parecidos a partidos de Europa, como la de Michelle Bachelet, pero también hay regímenes más populistas que izquierdistas.

– ¿Y Bolivia?

– Con respecto a Bolivia, tampoco diría que es un proyecto de izquierda verdadera, no me parece que, por ejemplo, el proceso de nacionalización fue como de izquierda plena. Evo tiene sus intereses políticos propios más que de los indígenas, me parece que es sólo una máscara del régimen y en Europa siempre se dice “bueno, que es presidente indígena”, pero podemos observar como un abismo muy profundo entre una parte de indígenas y el evismo. Él es representante de los intereses de una clase socioeconómica que es de los cocaleros, pero ya no le interesa la población indígena, que tiene otros intereses étnicos culturales, de su vida comunitaria, eso ya no está respetando y se puede ver como una pugna.

– ¿Cómo ven en Europa el discurso de defensa de la madre tierra del Gobierno?

– Me parece que este régimen de Evo Morales es de discursos grandes, por ejemplo, en foros internacionales se escucha con mucha simpatía estos proyectos de madre tierra, vivir bien y Sumaj Kawsay, pero el interés internacional ya no profundiza el conocimiento de lo que pasa en la vida real, si se cumplen estas promesas abstractas. Entonces yo diría que es como un discurso grande, que Evo sabe hacer discursos grandes, por eso tiene algunas simpatías en algunos círculos internacionales, pero eso no significa que este escenario internacional esté dispuesto a conocer en detalle lo que pasa en Bolivia, si se cumple la idea de madre tierra, si se construye por ejemplo una carretera por el Tipnis. Son proyectos que no se hablan ya tanto en el escenario internacional, pero se mantiene el discurso de Evo.

– ¿Es influyente el presidente Morales? ¿Cómo se lo ve en Europa y a su discurso?

– No es una persona tan influyente, pero sí es una persona visible. Con esta fama de primer presidente indígena, tiene su público y puede levantar un interés por este hecho, pero no creo que tendría una fuerza para dividir algunas sociedades. Es bien visible, pero no tiene ese tipo de fuerza para dividir, para hacer una corriente.

Creo que en América Latina hay presidente que tiene más fuerza, pero en general faltan políticos de gran potencial en América Latina de momento, puesto que muchos están metidos en temas complicados e irregulares.

PAVLÍNA ES POLITÓLOGA Y ESTUDIÓ SOBRE BOLIVIA

Pavlína Springerová (1977) es politóloga y decana de la Facultad Filosófica de la Universidad de Hradec Králové en la República Checa y profesora de Ciencia Política en la misma universidad. Se dedica a los temas de sistemas políticos de los países andinos, sobre todo a los problemas de la política boliviana y al tema de nacionalismo moravo en la República Checa.

REELECCIÓN NO ES TEMA SÓLO DE LA IZQUIERDA

“Podemos observar un proceso de cambio de constituciones desde los 80 en América Latina cuando se quitaba la posibilidad de reelección por la experiencia de caudillos y militares. Pero esto no es algo sólo de regímenes de izquierda, no es algo que sucedió sólo en Bolivia o Ecuador, también en Colombia, en Gobiernos no de izquierda. Es un problema de toda América Latina, donde no se respetan constituciones”.