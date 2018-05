Pokémon GO añadirá nuevas criaturas con formas de Alola

Niantic anuncia futuras novedades para su popular videojuego de realidad aumentada. Nos referimos a Pokémon GO, el cual recibirá en las próximas semanas criaturas adicionales con formas de Alola. Una noticia que se suma a los detalles que habían trascendido hasta la fecha acerca de la cuarta generación del juego.

Tal y como anuncia la propia compañía desarrolladora, Pokémon GO contará con nuevos Pokémon a lo largo de las próximas semanas. El mensaje difundido a través del blog oficial de la firma deja ver que los personajes que caracterizaron a la saga Pokémon Sol y Luna aterrizarán en el catálogo del videojuego en breve.

Pokémon GO y las formas Alola

No hay una fecha concreta, pero no llevará más de unas cuántas semanas. Así lo ha dejado dicho Niantic al anunciar la llegada de Pokémon especiales de la región tropical de Alola. Tal y como ya avanzábamos, supone una sorpresa para los seguidores del juego de Niantic y Nintendo dado que se trata de un salgo importante dado que Pokémon GO se encuentra en proceso de adaptación a su cuarta generación y las formas Alola están disponibles como tal en Pokémon Sol y Luna.

La compañía tan solo ha indicado que este cambio se prevé llevar a cabo en unas semanas, además de una imagen en la que se pueden ver las nuevas criaturas con forma Alola, sombreadas.

Tal y como ha trascendido en la blogosfera tras saltar la noticia, algunas de las nuevas criaturas que podrían ser añadidas a Pokémon GO se encuentran entre la siguiente lista de Pokémon de la región de Kanto con forma Alola:

Exeggutor

Marowak

Muk

Grimer

Golem

Graveler

Geodude

Persian

Meowth

Dugtrio

Diglett

Rattata

Radicate

Raichu

Sandshrew

Sandslash

Vulpix

Ninetales

21 mayo 2018 a las 21:24

Fuente > Blog de Pokémon GO

Fuente: movilzona.es