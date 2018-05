“Por cuarto año consecutivo somos el país de Latinoamérica con mayor crecimiento”

Álvaro García Linera vicepresidente del Estado aseguró que Bolivia es el país de Latinoamérica que mayor crecimiento ha tenido en los últimos 4 años.

“Este crecimiento lo podemos notar en el incremento del consumo como por ejemplo el de alimentos que en el caso de los restaurantes a sido de un 800%, es decir que si la gente antes comía dos a tres veces al día hoy lo hace entre 4 a 5 veces. Por otro lado también el incremento salarial a acompañado este crecimiento económico y las redistribución de las riquezas a permito un crecimiento de la clase media boliviana“.

Temas como la deuda externa e interna y otros, están siendo manejados de manera responsables, lo que hasta ahora hemos buscado es que la redistribución de la riqueza sea hecho de la mejor manera.

La inversión pública y privada en el marco de esta política económica que llevamos adelante es lo que ha permitido este crecimiento permanente y que seguirá en los siguientes años, aunque eso contradiga a varios analistas que hablan de que sera todo lo contrario.

Si bien se ha dado un incremento en la energía eléctrica, es porque responde a una necesidad de nivelar y optimizar el consumo, no se ha pensado en incrementar la gasolina por ejemplo porque ya una ves el pueblo nos dijo que no estaba de acuerdo, así que eso es seguro que no haremos.

Fuente de video: No mentiras, red PAT