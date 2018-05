¿Por qué Evo no emitió discurso y dejó de forma repentina la inauguración de Juegos Suramericanos?

El viernes, cuando Chuquisaca recordaba su efeméride, el presidente Evo Morales no asistió a los actos oficiales; el sábado, cuando La Paz vivió la fastuosa entrada del Señor del Gran Poder, el Jefe de Estado escribió en su cuenta Twitter que la festividad es “una muestra del ajayu de La Paz” y en horas de la noche asistió a la inauguración del XI Juegos Suramericanos, pero tuvo que salir antes de su conclusión y sin emitir un discurso.

“También un hecho que llamó la atención fue la salida repentina del presidente Evo Morales del escenario deportivo, a las 21:30 aproximadamente”, según una nota publicada por el diario Los Tiempos de Cochabamba. Otro tuit del mismo matutino reportó: “El vicepresidente Álvaro García Linera también se retira de estadio Félix Capriles en la inauguración de los #JuegosSuramericanos2018”.

Añade que “según el cronograma, estaba previsto que el Primer Mandatario brinde un discurso después de la participación del gobernador (de Cochabamba) Iván Canelas y del representante de la Organización de los Juegos Suramericanos (Odesur), Camilo Pérez, para la inauguración oficial. Sin embargo, su salida fue previa a la llegada de la antorcha y el juramento de los deportistas”.

Previamente, en el Estado Félix Capriles, donde se realizó la inauguración de los juegos Odesur, efectivos de la Policía pretendieron echar del escenario deportivo a una persona que tenía una polera con el letrero de “Bolivia dijo No” y parte del público coreó exactamente esa frase en protesta contra la pretensión de Morales de postularse por cuarta vez consecutiva en los comicios de 2019.

“Otro incidente que se registró en el estadio es el pedido de respeto al voto del referendo del 21 de febrero de 2016, fecha en que la mayoría de los bolivianos se opuso a una nueva reelección del presidente boliviano, Evo Morales, quien estuvo en el acto inaugural junto a su par de Paraguay, Horacio Cartes, y otras autoridades”, según reporte de ANF.

“Bolivia dijo No’, ‘Bolivia dijo No’, se escuchó decir en el Capriles en más de una ocasión, pero luego inmediatamente los policías se movilizaron e incluso, según un video que se hizo viral en redes sociales, intentaron echar del estadio a una joven que estaba con una polera del 21F”, añade.

Gobierno: Evo acompañó a Cartes

Un comunicado del Ministerio de Comunicación señala que el presidente Morales acompañó a su colega del Paraguay que asistió a la inauguración del evento sudamericano. “Con relación a un twit de Los Tiempos que sesgadamente menciona: El presidente @evoespueblo se retira del evento de inauguración de los #JuegosSuramericanos2018, el Ministerio de Comunicación aclara que el presidente Evo Morales en realidad acompañó por cortesía y protocolo a su colega de Paraguay, Horacio Cartes cuando se dirigía a abordar el avión que lo llevó de retorno a su país”.

El documento oficial añade que “esta aclaración es pertinente ante una utilización inadecuada de políticos de la oposición que de manera malintencionada insinúan que el Primer Mandatario se vio obligado a abandonar ese evento”.

No todo fue fiesta

El diario también señala que “muchas personas se quedaron sin poder ingresar al estadio a pesar de que habían comprado entradas. Desde las 18:00 una multitud copó las puertas del ingreso principal, pero efectivos policiales les restringieron el ingreso. Los reclamos en el mismo lugar y a través de redes sociales no se dejaron esperar”.

Los uniformados actuaron al ver que algunas personas intentaron trepar por las rejas cuando ya se dio inicio al evento. También los reclamos llegaron por parte de los deportistas que se quedaron fuera del recinto como la delegación boliviana de tenis de mesa.

Diego Ávila Dorado publicó en su cuenta de Facebook que la organización no los incluyó en la ceremonia y por eso tuvieron que pagar incluso el doble por la entrada y aún así no pudieron ingresar. “Triste estar de locales y no ser parte del acto inaugural al igual que otras disciplinas”, escribió.

Gobierno dice que Evo dejó acto para acompañar a Cartes y no tenía programado discurso

El presidente Evo Morales durante el acto de inauguración de los Juegos Suramericanos.| Foto: Ministerio de Comunicación Los Tiempos Digital El Ministerio de Comunicación dijo hoy que el presidente del Estado, Evo Morales dejó ayer el acto de inauguración de los Juegos Suramericanos para acompañar al presidente de Paraguay, Horacio Cartes, “como parte del protocolo” y no tenía programado un discurso en el evento. En un breve comunicado, que además fue replicado por el programa estatal El Pueblo es Noticia, el Gobierno aclara que “el presidente Evo Morales en realidad acompañó por cortesía y protocolo a su colega de Paraguay Horacio Cartes cuando éste se dirigía a abordar el avión que lo llevó de retorno a su país”. También el Ministerio difundió un programa donde no se tenía pauteado el discurso del primer mandatario.

Evo se retira de la ceremonia de los Juegos sin dar su discurso