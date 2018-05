Privados alertan de más contrabando por crisis en Argentina

El BCB afirma que la competitividad económica de Bolivia no está afectada

Miguel Ángel Melendres

El sector privado alerta de un posible crecimiento del contrabando que afectará a la producción nacional, como consecuencia de la crisis económica que enfrenta Argentina. “La devaluación argentina podrá tener un mayor impacto por el lado de las importaciones tanto legales como las que no lo son, siempre y cuando la inflación interna no ‘neutralice’ el efecto de la subida del tipo de cambio que induciría competitividad a sus productos, abaratándolos; por el contrario, esa misma situación hará ‘cuesta arriba’ la venta de productos no tradicionales, como frutas y alimentos, principalmente”, analizó el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, no cree que el Gobierno devalúe la moneda nacional para hacer frente al efecto argentino, aunque pidió “controlar el contrabando y aplicar medidas paraarancelarias que puedan pasar por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), licencias previas de importación, etc.”.

Banco Central de Bolivia aseguró que la competitividad económica de Bolivia no está afectada, porque se lleva un control estricto sobre el tipo de cambio real, lo que implica que el boliviano no está sobrevaluado.

Fuente: eldeber.com.bo