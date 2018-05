Quintanilla ya está en ‘Cocha’ para aclimatarse previo a los Juegos Suramericanos

El bicicrosista cruceño Jaime Quintanilla se encuentra en Cochabamba para continuar con su preparación a los Juegos Suramericanos que iniciarán este 26 de mayo. El objetivo es poder aclimatarse y ganar minutos en la nueva pista de BMX.

“Tenía programado llegar antes a Cochabamba para aclimatarme mejor y conocer la nueva pista. Por el momento no podemos usar la nueva pista porque no la han acabado pero estoy practicando en la antigua para no peder ritmo”, dijo Quintanilla.

“Estoy ansioso de que inicien los Juegos, imagino que la ceremonia inaugural será especracular. Estar ahí con tu país que te apoya será una experiencia única”, confesó el deportista.

Quintanila debutará el lunes 28 de mayo en la prueba contra reloj y el martes 29 finalizará su participación en la competencia grupal.

Por otra parte, el boliviano subió al puesto 54 (estaba en el 57) la última actualización del ranking mundial de la UCI (Unión de Ciclistas Internacional, por sus siglas en inglés). Otra posición histórica para el bicicross boliviano, dado que es la primera vez en la historia de este deporte que un nacional está cerca del top 50.

