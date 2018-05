Ronico Cuéllar da detalles de su relación con Grisel Quiroga

EL DEBEREL DEBER

Ronico Cuéllar confesó de todo en Recalculando, el controversial programa que se emite por El Deber Radio (103.3) a partir de las 22:00. En su entrevista, el conductor de Unitel habló sobre su relación con Grisel, sobre su trabajo y su hijo, Lucas.

Reveló que está soltero desde hace un año, pero, a pedido de los seguidores del programa, habló de su historia con la conductora de La Batidora: “Yo la conocí cuando trabajé en ¿Quién nos creemos que somos? Desde entonces empezó nuestra amistad y ahí me enamoré de ella. Fuimos cortejos durante un año, en el que concebimos a mi hijo. Intentamos convivir durante cuatro meses, pero no funcionó”, expresó.

Luego de su ruptura, ambos presentadores enfrentaron un lío judicial que llenó los titulares en 2015. “No podíamos ponernos de acuerdo sobre la crianza de nuestro hijo. Ella me denunció por violencia sicológica, a raíz de un pleito. Ambos nos herimos, pero ella estaba mal asesorada por un abogado que aprovechó la polémica, que agregó que existió violencia física. Yo jamás he golpeado a una mujer”, sostuvo.

En medio de la tormenta en ese tiempo, Unitel les ofreció a ambos conducir Yo me llamo, reality en el que se percibía la complicidad entre ambos y que enamoró al público que les pide en las redes sociales que se reconcilien.

“Grisel y yo tuvimos que conocernos para tener a este maravilloso hijo, que es mi cable a tierra. Yo la admiro como mujer y madre, no imagino a nadie mejor para cuidar y educar a Lucas, pero no volvería con ella porque ese momento ya pasó. No la amo. La admiro”, enfatizó.

Fuente: sociales.com.bo