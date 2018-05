Samuel Doria Medina: “Hoy dependemos del gas como antes de la Revolución de 1952 dependíamos del estaño”

La Paz, 7 de Mayo de 2018.- El líder opositor Samuel Doria Medina rechazó un dicho del ministro de Economía Mario Guillén, quien afirmó hace poco que la economía boliviana no depende de las exportaciones de gas y materias primas, sino de la demanda interna.

“En realidad es al revés. Durante la gestión de Evo Morales se ha profundizado la dependencia de Bolivia de los recursos naturales no renovables (petróleo y minerales). En los años 90 la estructura de las exportaciones era: 60% tradicionales (extractivas) y 40% no tradicionales (manufactura). Hoy el 85% de las exportaciones son tradicionales”, dijo Doria Medina

“Además, el gobierno dice que no dependemos del petróleo porque la mayor parte del crecimiento económico se debe al crecimiento de sectores internos, como la construcción, por ejemplo. pero al mismo tiempo olvida decir que estos sectores se deprimirían inmediatamente si no existieran los ingresos del gas, porque no son sectores exportadores que generen divisas, sino que viven de las divisas del sector exportador”, añadió Doria Medina.

“En suma, hoy dependemos del gas igual que antes de la Revolución Nacional dependíamos del estaño, de una manera brutal. Lo demás es propaganda y de la mala”, subrayó el dirigente de Unidad Nacional.

Ligando sus declaraciones sobre este tema con la campaña de información que Doria Medina está realizando en torno a la presencia china en Bolivia y sus riesgos para el país, el político dijo que “la producción de minerales va mayormente a la China, que se apropia de las materias primas latinoamericanas, luego las procesa y al final echa a los productores del continente latinoamericano del mercado mundial. Es un grave riesgo, pero el gobierno lo ignora; de China el gobierno solo habla para defender los intereses de este imperio frente a las denuncias y las críticas de los bolivianos”.

