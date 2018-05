Sandra Manrique: ‘Me dedico 100% a mi hijo’

Feliz. La exmagnífica vive en Chile, hoy celebrará por primera vez el Día de la Madre.





Ni en las pasarelas más importantes se la vio tan feliz a Sandra Manrique como ahora. Y el motivo tiene un nombre y es Marcelo Héctor Rius Manrique, su bebé de seis meses de nacido.

Dejó Santa Cruz y se fue a vivir a Chile con su esposo, allí ella se dedica completamente a su hogar y a su hijo. Hoy ella celebrará su primer Día de la Madre y afirma que su vida cambió cuando se enteró que sería mamá.

Sandra confiesa que le enseña a contar en chino y que maneja sus restaurantes a distancia, sin olvidar su tierra Santa Cruz. Por el momento el modelaje quedó en el pasado, eso sí, ella se animaría a posar con su pequeño Marcelito.

P. ¿Cómo es el día a día de una mamá primeriza?

En sí empieza desde que uno sabe que está embarazada. Todo tiene su tiempo y etapa del cual es único y diferente, tanto en preparaciones psicológicas y físicamente. Mi mundo cambió en torno a mi bebé. Tal como dice la pregunta, “Mamá primeriza”; todo es por primera vez. Por ejemplo no es lo mismo cambiar un pañal de tu sobrino que el pañal de un hijo propio. El amor y sentimiento lo hace diferente.

Cada mamá tiene su vida diferente en el diario vivir. En mi caso vivo en otro país, por lo cual tuve que acostumbrarme a estar el 100% con mi bebé, y paralelamente realizando los quehaceres del hogar (cocinar, planchar, lavar, asear, etc) ya que mi marido trabaja y llega en la noche. Entonces la enseñanza que le doy a mi hijo es que también se acostumbre a ser independiente, pero con valores.

P. ¿Alguna anécdota con el bebé?

El día que nació, tenía una pequeña ampollita en su manito de tanto chupar por hambre. Apenas me lo pasaron se tomó de mi pecho. Y ese mismo día se lo pasaron a mi marido para que bote chanchito y resulta que se trepó en su cuello dejándole un tremendo chupón.

P. ¿Qué consejo te dio tu mamá que lo aplicás con tu hijo?

Son muchos consejos que no solo nuestras madres nos da, sino que familiares, amistades, etc. Cada madre e hijo son diferentes. Pero sí uno siempre aplica algunos consejos para probar si resultan con ellos. Ella me dijo que tratara siempre de bañarlo a una misma hora y si justo toca la hora de su papá, mejor aún. Y luego duerme tranquilo.

P. Estás lejos de tu familia. ¿Quién te ayuda con el bebé?

En este caso me tocó aprender a vivir mi día a día haciendo los quehaceres de la casa hasta que mi marido llega al hogar. Aunque esté cansado igual se da su tiempo para estar con nosotros. Una se convierte hasta en pulpo para hacer de todo al mismo tiempo.

P. ¿A qué se dedica Sandra en Chile?

Estoy 100% dedicada a mi hijo. Manejo mis restaurantes a distancia, pero voy seguido a Santa Cruz para trabajar también.

P. Siempre las mamás dicen, cuando seas madre me vas a entender. ¿Crees que es cierto?

Te comento que en varias oportunidades sí, pasa. Cuando mi madre me da consejos o me advierte, a veces pasan (risas). Por eso siempre se dice, las madres son unas brujitas, ahora hasta yo me incluyo.

P. ¿Le vas a enseñar al bebé a hablar en chino?

La verdad le empecé a cantar y contar en chino desde que nació. Cuando tenía tres meses ya sabía hacer dos señas con sus manitos. Es muy inteligente y despierto, entre mi madre y yo le enseñamos.

P. ¿Volverías a las pasarelas?

Es algo que hasta le fecha me siguen preguntando. Son casi 20 años que fui modelo y siempre me gustó. Posiblemente sea, pero como madre e hijo. Si se presenta la oportunidad no tendría problema con volver. Siempre y cuando nunca deje de lado el rol de madre y esposa.

