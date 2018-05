Se conoció la peor noticia para Xuxa: murió su mamá

Fiel a su costumbre la estrella brasileña compartió con sus más de seis millones y medio de seguidores el dolor por el que atraviesa tras la pérdida de su madre Aldinha.

La estrella brasileña agradeció las muestras de afecto de sus seguidores, con quienes compartió su tristeza.

Con un conmovedor mensaje en sus redes sociales, Xuxa Meneghel despidió a su madre Aldinha, quien falleció a los 81 años y desde hace un tiempo, padecía el Mal de Parkinson. “Mi pajarito voló … y va a pintar un hermoso por el sol para nosotros … gracias a todos por las oraciones”, anunció.

Xuxa compartió una imagen de su madre haciendo una de las cosas que mas le gustaban: pintar.

Hace unos días, fue la propia animadora quien le pidió a sus más de seis millones y medio de seguidores que hicieran una cadena de oraciones entre todos para darle ánimo. “Por favor … pido ustedes que tiene mucha fe que recen por mi guerrera, mi Aldinha. Gracias! que Dios les dé el doble en la vida”.

Hace unos días, Xuxa hizo un pedido de cadena de oraciones entre sus fans por su madre Aldinha.

Por supuesto la respuesta de su gente fue inmediata. A tal punto que un día más tarde Xuxa escribió lo siguiente: “Gracias por las oraciones … mi Aldinha está un poco mejor (aún tiene gente que no cree en la fuerza de una oración) muchas gracias que Dios proteja a todos ustedes”.

En enero pasado, la cantante, modelo, actriz y presentadora de televisión brasileña Maria da Graça “Xuxa” Meneghel había contado también vía redes sociales que su madre padecía desde hace unos años la dura enfermedad, una afección neurodegenerativa, que se manifiesta con síntomas motores como temblores, rigidez o lentitud en los movimientos.

“Mi Aldinha hoy cumple 81 años. Hace unos años que no puede besarnos o abrazarnos más. Hace unos años que mi guerrera está haciendo de todo para quedarse con nosotros… Hace unos años que me pregunto por qué sufre tanto, ya que le dio amor a todo quien la conoció… hace unos años que me pregunto ¿qué hice para merecer la mejor madre del mundo?“, había escrito en la red social.

