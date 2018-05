Se pierden los terrenos en Warnes

FBF. El alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, envió la respuesta ayer al Senado Plurinacional.





Ref. Fotografia: En contrarruta. Salinas desecha todo los que hicieron sus antecesores en favor del fútbol nacional.

Las 10 hectáreas de terreno que la Alcaldía de Warnes le había cedido a la Federación Boliviana de Fútbol para un centro de alto rendimiento, por gestiones primero de Marcos Peredo y después de Carlos Ribera cuando ejercieron la presidencia interina, fueron devueltas de nuevo esa institución ante la posición del actual presidente César Salinas, quien declaró que se va construir, pero en otro lado.

Dio una respuesta. En contacto con los medios, Mario Cronenbold, alcalde de Warnes, manifestó haber recibido una carta de la presidente de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, exigiéndole una respuesta para aprobar la Ley que otorgue los terrenos en propiedad de la FBF

“La Alcaldía de Warnes ya le había entregado esas 10 hectáreas de terreno a la FBF, valuadas en unos 4 millones de dólares, se había hecho un proyecto, comprometido la plata incluso 600 mil dólares para equipamiento, pero ahora declara el presidente (Salinas) que está buscando un terreno en La Paz para construir un centro de alto rendimiento, mucha dosis no, y después están reclamando que el Estado no apoya al deporte, y cuando lo hace, no lo quieren”, dijo Cronenbold que, al final envió la respuesta para que no se apruebe la Ley por lo que los terrenos volverán a Warnes.

La dirigencia. Consultado Robert Blanco, dirigente de Destroyers, indicó que no conocía los terrenos y mal podía opinar pero “a caballo regalau no se le mira los dientes”. Por su lado Rafael Paz, presidente de Guabirá, indicó que “no va permitir que eso suceda” y que va promover una reunión a fin de que el proyecto siga en marcha.

14 Clubes

son los que integran la División Profesional de la FBF actualmente.

