Sergio Ramos advirtió de peligrosidad del Liverpool

El defensor de Real Madrid también lanzó mensaje al Atlético de Madrid y Juventus.

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, dijo que la final de la UEFA Champions League en Kiev ante el Liverpool “puede que sea la más dura” de las que el equipo blanco ha disputado en los últimos años, por encima de las dos contra el Atlético de Madrid y de la última frente al Juventus.

“Puede que sea la final más dura que hayamos tenido. No vamos a pensar que el Liverpool es más débil que otros equipos, porque no lo es. Se han ganado su derecho a jugar la final gracias a sus actuaciones. Han jugado bien y han eliminado a grandes equipos. Ha pasado tiempo desde que alcanzaron su última final, pero es un club con una gran historia y sabe cómo jugar en estas citas”, valoró el capitán merengue en una entrevista con los medios de la UEFA.

“Tendremos que dar lo mejor de nosotros en todos los niveles, no solo físicamente. Es un equipo inglés, por lo que nunca se rinde. Pero no solo confían en sus atributos físicos, también son buenos técnicamente, con mucha velocidad y grandes jugadores”, añadió.

Ramos destacó el valor que tendría la conquista de una tercera Champions consecutiva para el Real Madrid: “Es un sueño y un objetivo. Hay que estar convencidos y creer en nuestro equipo, que siempre le puso alma y corazón a cada competición en la que jugamos”.

“Tenemos el premio de poder disfrutar de nuevo de otra final. Ojalá la ganemos porque sería añadir no un título más, sino una ‘Champions’ más. Sería empezar a valorar que es un equipo de época, algo que quizá la gente todavía no tiene muy claro”, dijo.

Para alcanzar la cita de Kiev, el equipo de Zinedine Zidane tuvo que eliminar a PSG, Juventus y Bayern, “uno de los caminos más difíciles”, según Ramos. “Hay que valorarlo porque eran favoritos para ganar esta competición”, destacó, y reconoció que eliminarlos les reforzó “anímicamente” para afrontar una final “que va a ser muy dura”.

El Liverpool “es un rival muy duro, con grandes jugadores, que ha hecho muchos méritos para llegar a la final. Es un equipo muy bueno en lo técnico y muy rápido, que a la contra puede hacer mucho daño. Vamos a intentar contrarrestarlo para que tanto Salah como Mané o Firmino, jugadores tan rápidos, verticales y difíciles de controlar, estén bien vigilados para que no tengan el día de inspiración, porque te la pueden liar”, manifestó.

Para hacer daño al equipo inglés, Ramos señaló que será clave el juego “a la contra y a balón parado” junto a la concentración máxima todo el partido.

