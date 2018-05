Siles defiende al Gobierno, dice que no se equivocó en nada y que la Gobernación cruceña armó una campaña para desprestigiarlo

El Bunker

15/05/2018

El exviceministro de Autonomías, Hugo Siles, en un contacto telefónico con el programa radial El Bunker, conducido por Agustín Zambrana, se refirió al conflicto que se generó entre Santa Cruz y Chuquisaca por el Incahuasi y dijo que el Gobierno no se equivocó en nada y que este no se prestaría para promover un enfrentamiento entre los departamentos. “No es correcto que digan el Gobierno ha fabricado esto para enfrentar a dos departamentos, eso es absurdo, es ingenuo o es motivado por una apreciación interesada”.

Asimismo, aseguró que la Gobernación de Santa Cruz, a la cabeza de su secretario Vladimir Peña, armó una campaña en su contra. “La gente de la Gobernación de Santa Cruz armó una campaña de desprestigio, desinformación, falsedad y mentiras y eso ha sido montado a la cabeza de Vladimir Peña.”

“Vladimir Peña salió con una cartita a pasearse, a darse un tours a las instituciones para denigrarme y al Gobierno, a mentir, a falsear y a decir que el Gobierno fue quien congeló las regalías, cuando fue una sentencia del Tribunal Constitucional que la Gobernación de manera ineficiente no pudo sostener una defensa”, agregó.

Además, señaló que el conflicto por el campo gasífero esconde intereses políticos y económicos. “Que curioso es que en Chuquisaca me dicen que soy un parcializado con Santa Cruz y aquí me declaran enemigo, que curioso cuando una autoridad conciliadora de las dos partes recibe las declaraciones, las manifestaciones fuera de lugar, eso no es correcto. Nuestro trabajo ha sido técnico y eso está validado”, agregó.

Por otro lado, aclaró que el segundo estudio de Incahuasi fue realizado por una empresa externa y que en este se haya ratificado que las reservas están en Santa Cruz no significa que él se haya parcializado”. “Hemos atendido en lo que a límites se refiere un trabajo impecable, legal, que no tiene modificación alguna”.

Con respecto a los motivos de su renuncia, indicó que lo hizo con el objetivo de encontrar soluciones. “Mi responsabilidad una vez concluí con todo el trabajo, todo el procedimiento y con la ley aprobada recién hice uso de mi derecho a la renuncia para que otros actores puedan allanar soluciones”.

“Ahora si podemos informar a la población, tenemos desventaja porque ellos (Gobernación) han hablado 100 veces y yo tres, pero vamos hacer nuestra debida exposición con documentos, los documentos y los papelitos cantan, la información la estamos haciendo a través de medios y artículos, mostrando los teatros montados por la Gobernación. Estamos con la conciencia tranquila del trabajo que hemos hecho, eso valida nuestro accionar y desempeño”, puntualizó.

Foto:Los Tiempos