Sin pista de BMX

Juegos. Los bolivianos declaran que competirán como visitantes ya que no conocen el escenario. No han podido entrenar. Debutan el lunes y martes.







Los problemas para los deportistas parecen no tener fin en los Juegos Suramericanos, esta vez le tocó el turno a la selección de bicicross, que no ha podido realizar un entrenamiento completo en la nueva pista de BMX debido a los retrasos en su entrega. Los deportistas Jaime Quintanilla, Oliver Merino, Ana Sara Rojas y María Alejandra Peinado encabezados por el entrenador nacional Rocky Aguilera manifestaron su preocupación y su molestia por la situación, argumentando que eso les juega en contra.

Como si no estuvieran en casa. “Nos vinimos tres semanas antes para poder estrenar la pista y así tener ventaja sobre nuestros rivales. Pero hasta ahora no pudimos entrenar. Eso nos juega en contra ya que el sábado son los entrenamientos oficiales. Competimos lunes y martes y no la conocemos la pista”, dijo Quintanilla. Bajo esta línea, el entrenador Aguilera señaló que les perjudica no conocer a cabalidad el nuevo escenario. “La pista debió estar terminada hace tres meses para llevar adelante una correcta preparación. Cuando uno es local, conoce su pista. Esta vez estaremos de visitantes. Esto nos perjudica. Esta semana nos dijeron que mañana nos las iban a entregar, sin embargo, no hay nada”. “Es bueno que ustedes lo sepan también. Esto es una desventaja para nosotras”, dijo Rojas a los medios de comunicación. “Es una pena, nos preocupa esta situación”, agregó Peinado.

De características internacionales. Se invirtieron más de 9 millones de bolivianos en la construcción del nuevo escenario que se encuentra en la zona de “La Tamborada”. Tenía que estar lista para abril, con el fin de realizar un campeonato nacional para que los deportistas puedan utilizarla y sacar sus conclusiones. Sin embargo, los retrasos en su construcción impidieron que se lleve adelante el torneo. La selección boliviana de BMX llegó hace tres semanas a Cochabamba con el fin de aclimatarse y poder entrenar al menos esas semanas en el epicentro.

La delegación de Argentina tuvo la oportunidad de probar la pista pero no en su totalidad, ya que faltaba terminar algunos detalles.

28 de mayo

Inician la competencia de BMX con la prueba de contra reloj.

4 Bolivianos

Son los atletas que representarán al país en los Suramericanos de Cochabamba.

Fuente: eldia.com.bo