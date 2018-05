Carlos Meleán Hamburgo

De niño jugaba a las bolitas, tijchando como loco y era bueno, tenía las bolitas de vidrio y las lecheras y sabía jugar en cualquier parte, tierra, cemento, madera, linóleo

y ya en ese entonces sabía que si entrenaba bien el índice, algún día podría meter una bolita al pecho de cualquier persona. Claro que llegado el momento no usaría a mis lecheras…

Muchos años después nuestro gobierno empieza a matar a gente con esas bolitas, claro que ellos dicen que fueron ellos mismos que tijachando se van matando simplemente con la intención de dañar la imagen del gobierno. Y claro como somos imbéciles, pues les creemos y como sabemos que para que algo redondo perfore algo plano solamente se necesita la fuerza del dedo índice o de alguna palca, o quizás de algún rifle de aire manipulado para que dispare bolitas de vidrio… pues vamos siendo cómplices en las muertes de nuestros jóvenes.

Dicen que se rompió la cadena de mando por eso algunos policías han de ser suspendidos y ahora han de investigar con los mismos métodos que usaron para investigar el caso Chaparina y ya sabemos los resultados, el premiado nos representa en la ONU, y bueno al responsable de todo esto le darán como premio un papal en la trilogía de los nuevos anillos mágicos y le quitará el papel a Golom.

Así anda nuestra realidad, así anda nuestra política, claro que el presidente ahora vivirá cerca del cielo y nadie podrá tocarlo, por eso sus empleados pueden matar a quien les venga en gana, porque desde esas alturas cualquiera cadena de mando se rompe, eso ya está definido por la física, por la fuerza de la gravedad

Un estudiante más o uno menos a quién le importa, a nadie porque mientras un estudiante muere nacen 100 nuevas víctimas, 100 nuevos esclavos y como luego nos educan como ellos quieren pues ahí vamos protestando para que no nos maten con bolitas de vidrio, con balas de metal, a patadas, con cuchillos, con venenos… con todos los métodos que ellos dominan y nosotros no entendemos… pero no pasa nada.

Morales dijo que en su gobierno no habrá muertos políticos, y bueno tiene razón porque este estudiante murió al jugar con las bolitas de vidrio sin saber que estas bolitas son peligrosas como dormir una noche en el Hotel de las Américas.

Vivimos en un estado peligroso, corrupto, en una Bolivia que se convirtió en una dictadura democrática, que no respeta ni la constitución del estado, ni el 21F ni la vida de su pueblo.

Ok si llegamos a estos extremos ¿qué es lo que esperamos, para cambiar la forma de ser los dominados? La violencia no trae nada, pero la peor forma de violencia es cuando nadie hace nada y espera a que el sistema se hunda. Eso lo sabemos muy bien porque si todos los trabajadores se quedaran en casa, todos los profesores, universitario, banqueros, policías, militares… no podría existir ningún gobierno.

Pero la realidad es otra, porque nos vacunaron con la indiferencia y así vamos matando a este país y a todos esos jóvenes que merecen un mejor futuro.

¿Pero qué futuro puede tener un estudiante muerto? Ah un ataúd de oro… claro…

