Transporte de Cochabamba anuncia paro de 24 horas este jueves por conflicto con UNIvida

Los representantes de la Federación de Transporte y el Sindicato de Transporte Libre anunciaron un paro con bloqueo de vías para mañana en la ciudad de Cochabamba, debido al conflicto que tiene el sector con la aseguradora UNIvida.

Los afiliados al transporte exigen la destitución del gerente general de UNIVida, Jaime Bravo, debido a la falta de atención y cobertura económica en instituciones médicas, según manifestó el ejecutivo del Transporte Federado, José Orellana. “Pedimos su destitución por haber desvirtuado la esencia de la creación de UNIvida que era para atender al transporte”.

Esta mañana, los afiliados del transporte libre y federado bloquearon inmediaciones de las instalaciones del seguro Univida, ubicada en la avenida Pando, como una primera medida ante este reclamo.

El representante del Transporte Libre, Daniel Choquerive, pidió la intervención del ministro de Economía, Mario Guillén en la destitución del funcionario.

“Porque no nos quieren atender, porque UNIvida no les paga. Ahora, había dos personas que viabilizaban los pagos y los han destituido, nosotros no tenemos favoritismo pero queremos que se mejore el trabajo de la institución con nosotros”, dijo un dirigente.

La Asociación de Nacional de Colegios Privados en Cochabamba (Andecop) informó que no se suspenderán las clases, pero habrá tolerancia en el horario de ingreso.

Los Tiempos Digital