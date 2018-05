Transportistas y gremiales se unen; piden apertura de la av. Grigotá y alistan protestas

Ambos sectores aseguran que pierden pasajeros y clientes porque la zona está cerrada desde principios de mes. Rolando Ribera, de Movilidad Urbana, espera que los dirigentes asistan hoy a una reunión para concertar. Justifica el plan municipal

Igor Ruiz Zelada

Dos marchas de protestas convergieron en la calle Sucre, enfrente del edificio del Concejo Municipal, pidiendo a la comuna revertir las leyes y determinaciones que prohíben la circulación de transporte público en la avenida Grigotá.

Los protagonistas fueron cuatro sindicatos de micros y los propietarios de tiendas y almacenes del mercado La Ramada, que sellaron un pacto de lucha para potenciar dicha zona comercial, cuyas calles están parcialmente cerradas por el plan de ordenamiento del transporte que lleva adelante la comuna cruceña.

Las autoridades municipales insisten en que es hora de ordenar el tráfico en la zona, porque así lo demanda la mayoría de la población. Los problemas no terminan en La Ramada, pues luego del caótico traslado de los comerciantes informales, que durante 40 años ocuparon los espacios públicos, al nuevo mercado minorista, ahora son los ambulantes los que pretenden asentarse en las veredas vacías, por lo que son combatidos diariamente por los guardias municipales.

A estos problemas se agrega la determinación del secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, que prohibió definitivamente el paso de micros por la avenida Grigotá, que desde el lunes comenzó a ser rediseñada con seis carriles para el transporte privado, dos para bicicletas y dos para parqueos.

Dos protestas

Concentrados desde ayer, muy temprano, en el Parque Urbano, los propietarios, choferes y trabajadores de los sindicatos de micros Santa Cruz, 24 de Septiembre, 21 de Mayo y Andrés Ibáñez, acompañados de la gente de la Federación Departamental de Cooperativas de Transportes (Fedectrans), comenzaron a marchar desde las 9:00 hacia el Concejo, protestando contra la decisión de otorgar dos carriles para parqueos en vez del paso del transporte público, no solo por la av. Grigotá, en La Ramada, sino también por las calles Aroma y Charcas, en Los Pozos.

El diputado por el MAS y dirigente del sindicato Santa Cruz, Mario Guerrero, insistió en que la Alcaldía debe realizar un estudio técnico, a la cabeza de un ingeniero vial, cuestionando así la autoridad del arquitecto Rolando Ribera al mando de Movilidad Urbana. “Al cerrar el paso al transporte público la Alcaldía pretende que la gente pobre que no tiene un auto para movilizarse no vaya al centro, pues la Grigotá es una vía principal”, dijo Guerrero.Aldo Terrazas, del Sindicato Santa Cruz, refirió que el lunes será la segunda marcha, pero esta vez será hasta Parques y Jardines, para decirle al alcalde Percy Fernández que Ribera no sabe nada de transporte. “Estamos cansados de tantos globos de ensayos de supuestos planes que no dan resultado, como sucedió en la rotonda del Plan Tres Mil”, anotó Terrazas.

A su turno, Ronald García, de Fedectrans, reveló que son 70.000 sus afiliados, prometiendo cerrar los ingresos a la capital si el alcalde Percy Fernández no los recibe para escuchar su pedido.Juan Céspedes, dirigente de los comerciantes de La Ramada, indicó que la comuna pretende asfixiar al sector, que agrupa a 2.000 personas, que lleva 30 días con escasas ventas. “Con el veto al transporte público por la Grigotá y la Isabel la Católica nos va a matar, por eso es esta lucha que comienza y con los transportistas nos haremos respetar”, indicó Céspedes.

Invitación al diálogo

Rolando Ribera habló en Parques y Jardines, aclarando que él es la persona designada por el burgomaestre para hablar del tema de transporte, por lo que hizo una nueva invitación a los micreros y manifestantes de La Ramada, para que se reúnan hoy, a las 9:00. “La marcha de ayer fue injustificada, pues reiteradamente invité a los dirigentes a una reunión pero no asistieron, ahora los espero de nuevo”, dijo Ribera, quien aclaró que tiene una maestría en transporte vial. Terrazas aseguró que no asistirán hoy a esa convocatoria.

En la jornada

Convocatoria

Fue nutrida la marcha de los transportistas que comenzó en el Parque Urbano y concluyó en el Concejo Municipal, pidiendo volver a pasar por la av. Grigotá.

Acercamiento

El titular de Movilidad Urbana citó para hoy, a las 9:00, a la dirigencia de los micreros en Parques y Jardines, pero los transportistas lo han rechazado.

Mercaderes

Los propietarios de tiendas y almacenes de las calles que fueron desocupadas en La Ramada piden que vuelvan los micros a pasar por esas vías.

Fuente: eldeber.com.bo