Tuto Quiroga: Evo “hace 12 años que no tiene llavero en el bolsillo”

El expresidente cuestiona los gastos del Gobierno; acusa al MAS de despilfarrar el dinero del gas

EL DEBER

“Hace 12 años que no tiene llavero en el bolsillo porque vive rodeado de lujos, con doble palacio, doble avión, helicópteros y vehículos fastuosos”, cuestionó el expresidente Jorge Quiroga al criticar los gastos del Gobierno de Evo Morales.

En Radio El DEBER, Quiroga acusó al MAS de haberse “farreado” el (dinero) del gas. “Son 12 años de despilfarro, de vivir de lujo y de corrupción. Su modus operandi es adjudicar por excepción, sin licitación. Así construyen carreteras, petroquímicas, palacios, compran helicópteros y satélites, pero ahora como se están ahogándose con corrupción y sumidos en el narcotráfico buscan empatarla acelerando los procesos contra los opositores”, acusó el exdirigente de ADN.

Recordó que él denunció las irregularidades en el Banco Unión, por lo cual fue enjuiciado. “También me procesan por haber explorado Incahuasi, el único campo gasífero que inauguraron en la última década. No saben gobernar, recibieron un negocio del gas hecho con gasoductos a la Argentina y Brasil con los mejores precios. Ordeñaron las vacas, pero no las repusieron”, criticó.

Pidió a los gobernantes respetar el resultado del 21F e irse a sus casas, pero “no quieren dejar la mamadera, desconocen el referendo” para buscar la impunidad como en el caso del hotel Las Américas.

A Morales le solicitó a que deje de apoyar al régimen de Nicolás Maduro para no quedar aislado en la comunidad internacional y poner en riesgo el cumplimiento de un eventual fallo favorable de La Haya sobre la demanda marítima boliviana.

