Uber abrirá un Centro de Tecnologías Avanzadas en París

Hasta ahora, Uber ha mantenido siempre sus oficinas, centros de desarrollo y actividades en Estados Unidos. Aunque la empresa se prepara ahora para su primera incursión en Europa. Lo harán con la apertura de un Centro de Tecnologías Avanzadas, cuya sede se situará en París. La empresa va a invertir 20 millones de euros en este centro en la capital francesa.

En el mismo se van a llevar a cabo investigaciones, además de la creación de los servicios de UberElevate. Esto supone que los taxis voladores, entre otros vehículos, que la empresa quiere poner en marcha, se producirán o desarrollarán en París.

Se trata de la división más reciente de la empresa, que esta misma semana perdía a su director. Pero se trata de uno de los proyectos de mayor ambición de la firma, ya que buscan ser de las primera empresas en el sector en entrar en el mercado de los vehículos aéreos.

La decisión de Uber de salir de Estados Unidos es de enorme importancia. Además, llega en un momento en el que las actividades de la empresa son más cuestionadas que nunca en su país de origen. Por lo que todo hace indicar que no se trata de ninguna coincidencia.

También forma parte de la nueva estrategia del CEO de la empresa de hacer las cosas de una manera diferente. En un intento por cambiar el rumbo de Uber, además de mejorar su imagen tras los muchísimos escándalos que han afectado a la empresa en estos últimos meses.

Todo hace indicar que este centro no va a ser el único que Uber abra fuera de Estados Unidos. Se rumorea que la firma estaría buscando otros lugares en los que establecerse, ya que quieren una nueva sede antes de 2020. Pero no se sabe nada sobre el lugar elegido. Sobre el centro que abrirán en París, no tenemos aún fecha de apertura. Esperamos conocer más detalles pronto.

Fuente: actualidadgadget.com