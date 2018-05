Un reconocido pediatra explica absolutamente todo lo que los padres deberían saber sobre la fiebre

Los diferentes termómetros leerán temperaturas ligeramente diferentes, y no te sorprendas si tu termómetro de oído da una lectura diferente en cada oído. Los diferentes números están bien. Siempre que tu hijo tenga más de tres meses, el número exacto no es la principal preocupación. Lo más importante es cómo tu hijo actúa, come y duerme, y qué otros síntomas tiene tu hijo (como tos o vómitos).