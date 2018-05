Valentina Aloisio: “En los Juegos buscaré la marca mínima para los JJOO de la Juventud”

La nadadora paceña Valentina Aloisio, a sus 17 años, representará a Bolivia en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. A su corta edad, sorprendió al conseguir la marca mínima para clasificarse en la prueba de los 200 combinado, algo ya considerado una proeza porque los registros que exigió la Federación Boliviana de Natación (Febona) son tiempos de las finales de los últimos Juegos Suramericanos Santiago 2014.

Consciente de que la natación a nivel internacional es muy exigente, Aloisio sueña con lograr un podio y regalarle una medalla a Bolivia. Tiene sus objetivos claros, ingresar a la final en su prueba y conseguir la marca mínima para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 (6 al 8 de octubre), evento para el que ya tiene boleto por ser la más destacada, pero no quiere ir sólo con una invitación, sino con su registro.

¿Cómo encara su entrenamiento rumbo a los XI Juegos Suramericanos?

Estamos con un entrenamiento principalmente enfocado en nuestras pruebas, o sea las pruebas en las que clasificamos a los Juegos. Trabajamos casi nueve veces a la semana; en tres ocasiones a la semana entrenamos también por las mañanas.

¿Su entrenamiento es sólo en piscina de 25 metros?

No, los fines de semana trabajamos en la piscina olímpica que tiene La Paz. El resto de la semana entrenamos en la piscina de 25 metros del Club Tenis La Paz, que es mi club.

¿Tiene algún tipo de apoyo para entrenar en estas piscinas?

Antes de los Juegos Suramericano (de la Juventud) nos llegaron a dar gratis la entrada a la piscina olímpica, porque éramos selección Bolivia; pero no sé porque para estos Juegos (Cochabamba 2018) no nos dieron el mismo trato. Estamos pagando como usuarios normales, por día nos cobran el ingreso 20 bolivianos.

En el caso de la piscina del Club Tenis La Paz, ¿debe pagar para entrenar?

En el club nos dan muchas facilidades a todos, porque estamos confirmados a los Juegos Suramericanos y ya estamos cerca del evento. Eso nos permite enfocarnos no sólo en nuestras pruebas, sino también en el tema de la preparación física, resistencia.

¿Cuál es su perspectiva para los Juegos Suramericanos?

Basados en las marcas de los anteriores Juegos Suramericanos, no estaría muy lejos de la final, donde llegan los mejores nadadores; sin embargo, conseguir un podio, la verdad, lo veo muy difícil. En los Juegos Suramericanos, sobre todo, estoy buscando hacer la marca mínima para ir a los Juegos Olímpicos de la Juventud, para que no sea sólo una invitación, ir con méritos propios.

¿Cuán lejos está de la marca mínima?

Estoy a cinco segundos, la marca mínima es 2’25” y yo hago 2’30”. Nos estamos enfocando precisamente en esos cinco segundos, la verdad es que pienso que puedo lograrlo, porque mi clasificación a los Juegos Suramericanos era un sueño, y para la lograrlo baje hasta siete segundos, entonces no lo veo tan difícil.

¿Recibe algún tipo de apoyo para solventar su entrenamiento?

Cuento con el apoyo económico de la Boliviana Ciacruz, el de Arena, que me brinda material deportivo. El año pasado tuve la ayuda de la Vitalicia, que me permitió viajar a nivel internacional, pero sobre todo está el respaldo de mi familia, que siempre está a mi lado.

HOJA DE VIDA

Valentina Aloisio Delgado

Lugar de nacimiento: La Paz

Fecha de nacimiento: 15 de septiembre de 2000

Colegio: Alemán

Curso: Sexto de secundaria

Club: Club Tenis La Paz

Entrenador: Juan José Bravo

Performance:Multicampeona nacional; Dueña de cinco récords nacionales de categoría Juvenil B.

Especialidad: Espalda, pecho y combinado

Signo: Virgo.

Hobby: “El entrenamiento exige mucho tiempo, entonces no tengo mucho espacio para hacer otra cosa, aparte de la natación y el colegio”.

Películas: “Me gustan mucho las de ciencia ficción y la comedia”.

Algo que odie: “No me gusta el tomate, no lo como por nada: Y de música, algo que nunca escucharía sería el heavy metal”.

Algo que ame: “A mi familia, la natación y los perros grandes, como un San Bernardo”.