Venezuela: Maduro ordena retiro de autoridades diplomáticas de EEUU

El presidente venezolano Nicolás Maduro declaró hoy personas no gratas al encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, Todd Robinson, y al ministro consejero de la representación diplomática y les dio 48 horas para que abandonen el país.

CARACAS (AP).- El presidente venezolano Nicolás Maduro declaró el martes personas no gratas al encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, Todd Robinson, y al ministro consejero de la representación diplomática y les dio 48 horas para que abandonen el país.Tras acusar a Robinson, el máximo representante diplomático de Estados Unidos en Venezuela, de participar en supuestas conspiraciones económicas, militares y políticas, Maduro ordenó su retiro y el de su segundo, Brian Naranjo.

El gobernante defendió la medida alegando que lo hacía en “protesta y en defensa de la dignidad de la patria venezolana”.

“Ya basta de conspiraciones”, dijo Maduro durante un discurso que ofreció en la sede del Consejo Nacional Electoral adonde acudió para recibir la certificación como ganador de los comicios del 20 de mayo y la acreditación para gobernar el país entre 2019 y 2025.

Entre febrero y marzo la cancillería venezolana entregó a Robinson dos notas de protesta por mantener una gestión considerada de “permanente provocación pública” y por asumir “opiniones y roles propios de un dirigente político de la oposición”.Robinson había llegado al país a fines del año pasado. Desde 2010 ambas naciones están sin embajador.

