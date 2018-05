Verónica Castro no teme enfrentar a los millennials con ‘La casa de las flores’

La diva de las telenovelas saltará a la era del ‘streaming’ con una serie en Netflix. “Me voy con los millennials aunque soy del siglo pasado”.

Los millennials quizás no la conozcan o apenas han oído hablar de ella, pero Verónica Castro no teme en enfrentar a esa generación. De hecho, la diva de las telenovelas está dispuesta a conquistarla con su incursión en el universo del streaming como protagonista de La casa de las flores, la serie de Manolo Caro que se transmitirá por Netflix.

Eso sí, la actriz sabe que su trayectoria, no es garantía. “Vamos a ver si le funciono al público porque finalmente son los que pagan, compran ven o apagan”.

No es la primera vez que Verónica Castro, reconocida mayormente por los melodramas, se inmiscuye en proyectos que parecerían ajenos, como cuando fue la presentadora de una edición de Big Brother VIP. Quizá por eso, a sus 65 años, no le atemorizan las nuevas generaciones. “¿Miedo? No. Me dan emoción, alegría, me hacen entender muchas cosas que como mujer de mi edad quiero entender. Quiero conocer, ver esas nuevas generaciones, cómo trabajan, como actúan, cómo traen esa vibra tan fuerte, otro tipo de energías […] Me voy con los millenials y eso que yo soy del siglo pasado”.

La diva de las telenovelas también adelantó que en la serie de Netflix, en la que también participan Aislinn Derbez y Cecilia Suárez encarnará a la matriarca. “Seré la mamá de todos, ellos, la viejita”.

Verla a través de streaming podría ser solo el inicio de un regreso a lo grande, pues dijo que ya le han buscado para proyectos en televisión y cine, pero nada concretado. Eso sí, como toda diva, la posibilidad de su regreso a algún medio tradicional como la televisión, no sería con cualquiera. “A cualquiera, no. Será donde hagan una cosita bonita, que le guste a la gente”.

La casa de las flores se entrenará a nivel mundial el 10 de agosto.

