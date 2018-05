Víctor Hugo Cárdenas: “Parece que cuanto más se debilita el MAS, más se divide la oposición”

El expresidente y líder indígena Víctor Hugo Cárdenas dejó la política partidaria, pero no la actividad política. Actualmente, combina sus clases en varias universidades con debates políticos junto con colectivos ciudadanos y el cuidado de su hijo que tiene una enfermedad.

El exlíder indígena habló con Los Tiempos sobre el 21F, la inacción de la ciudadanía tras el 21F, la proliferación de partidos de cara a las elecciones de 2019 y las posibilidades de la oposición.

Los últimos días han proliferado candidatos para 2019. ¿Cómo ve este escenario?

El mapa político actual es complejo por diversas razones, positivas y negativas, entre las positivas es que hay un genuino espíritu de participación popular, hay sectores que quieren ser actores de la vida política y electoral. Esta renovación de organizaciones políticas puede ser un signo de revitalización. Entre las negativas, está que el Gobierno adoptó la línea de crear la mayor cantidad de partidos para disgregar los votos opositores e impedir la unificación de la oposición para un evento electoral.

Esto se debe a la pérdida de apoyo, de confianza e intención de voto que tiene el Gobierno que muestra un bajón irreversible en la intención de voto que tiene Evo Morales. Está cayendo como tobogán. Sin embargo, estos votos no van a engrosar una candidatura de oposición, donde existe una mayor disgregación. El Gobierno como no puede recuperar el apoyo acude a dispersar a la oposición.

¿Esto distrajo sobre el tema del 21F?

Es un peligroso riesgo esta inacción sobre el 21F, vi con mucho interés las movilizaciones en todo el país y ese movimiento tuvo un respaldo internacional contundente, como el informe de la Comisión de Venecia. Junto con la CIDH se podría bloquear la respotulación ilegal. Por ello, el Gobierno usa algunos temas para distraer sobre esto. Veo un peligroso riesgo en las movilizaciones callejeras en su quietud, las protestas fueron muy importantes porque golpearon donde más le duele al MAS, que se creía el dueño de las calles y movilizaciones. Pero los colectivos ciudadanos han arrebatado el monopolio del MAS en las calles y hay que mantener esto. Esta quietud es peligrosa porque ayuda al Gobierno a que recupere fuerzas y siga con su campaña de manipulación y propaganda para consolidar la reelección ilegal.

¿Cómo se puede retomar esta agenda del 21F?

Además, del 21F cuyas movilizaciones fueron impresionantes, creo que hay que sumar otros temas, como la corrupción del Gobierno. Las plataformas ciudadanas deberían tomar en cuenta las graves denuncias que se han conocido recientemente. Llama la atención la publicación del periodista brasileño Leonardo Coutinho sobre la ruta del Alba y los narcovuelos de Bolivia, Venezuela y Cuba. El Gobierno ha criticado; pero hasta ahora no ha desmentido. Son denuncias graves. Ese es un tema que junto a otros deberían motivar la movilización en las calles. Otro tema es la modificación a las reglas de juego en las elecciones, con los que el voto rural pesa más que el voto urbano. También el padrón electoral, quien quiera ir a las elecciones debe pedir que se limpien las irregularidades. En fin hay varias tareas que cumplir que pueden ser banderas de las plataformas y grupos ciudadanos. El 21F es importante pero también estos otros temas. Habría que hacer una agenda de movilizaciones. El mar nos une pero la reelección nos divide.

¿En el plano internacional, tras la crisis de Unasur vio un aislamiento de Bolivia?

Un profesor de relaciones internacionales nos enseñó que los países en el mundo contemporáneo se rigen por intereses, no por amistades o ideologías o solidaridades. El único gobierno que se mueve por ideología es Bolivia. El Alba, Unasur y Celac son creaciones ideológicas y políticas, no son organismos de integración verdaderos. El anhelo de integración en correcto y necesario, pero estas propuestas son formatos fallidos de integración porque se utilizan para una alianza ideológica política dirigida por Chávez primero y ahora por Maduro. Si se dirigen las relaciones internacionales por ideología se toma un camino equivocado. Lo que plantean Venezuela y Cuba es solo ideológico. Por eso, Unasur está muriendo, Celac está paralizado y el Alba está en su agonía. Otro error del Gobierno es el seguidismo en el Consejo de Seguridad a Rusia, por ejemplo el rechazo a la investigación del uso de armas químicas en Siria. Rusia usó su derecho a veto y Bolivia apoyó esa posición, ningún otro Estado más lo hizo.

Esto se ve también en la Cumbre de las Américas, donde Bolivia fue el único que defendió a Maduro. Esto se cosecha con el aislamiento internacional. Nunca se vio esto en la historia del país, tal vez comparable con la época de las dictaduras.

¿Cree que las plataformas o la oposición logren la unidad para 2019?

Pedir a las plataformas ciudadanas que en medio año o un año estén listas para tomar el poder, es no entender la participación de la ciudadanía en la vida política. Desde el 2000, el país entró en una crisis seria del sistema de partidos, la democracia pactada se desmoronó y no hubo otro sistema que lo sustituyó. Desde que el MAS llega al poder en 2005 se ocupó de destruir cualquier señal de participación política partidaria. Cualquier dirigente que se planteó hacer un partido fue perseguido o exiliado por el Gobierno. El MAS ha adoptado una línea de destruir cualquier otro partido a menos que le sea funcional. Ahora, cada vez hay mejores condiciones para las propuestas de la oposición. El MAS se desmorona y está recurriendo a temas como el mar para intentar recuperar esa caída. Conforme se reduce la confianza en el Gobierno se crea un escenario favorable para la unificación de propuestas opositoras, pero parece que la lógica es que la dispersión es el signo, antes que la unidad. Parece que cuanto más se debilita el MAS, más se divide la oposición y es una actitud errónea. Tal vez la unidad no se pueda con el 100% de las fuerzas políticas, pero sí con la mayoría. Pensar de forma diferente es apuntar a tener tres senadores, dos diputados, un grupo pequeño de legisladores.

FICHA PERSONAL

Víctor Hugo Cárdenas

Fecha de nacimiento: 4 de junio de 1951

Lugar: Achica Baja, Ingavi, La Paz

Trayectoria:

Nació en la comunidad aimara de Achica Baja luego fue a vivir a Huata Jata. Fue dirigente desde el colegio.

Luego en la universidad fundó el Movimiento Katarista junto a Genaro Flores, fue diputado entre 1985-1989 y ese año también fue candidato presidencial.

En 1993 fue electo vicepresidente en alianza con el MNR. Además, fue parte del Parlamento Andino y presidente del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe.